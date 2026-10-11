pratila ih policija
Sukob Armade i Demona kod Matulja? Maskirana skupina presrela navijače iz Pule
Skupinu navijača iz Pule u pratnji policije noćas je na autocesti u gradnji u Mihotićima na području Matulja presrela druga skupina maskiranih navijača i izazvala tučnjavu, izvijestila je primorsko-goranska policija u nedjelju.
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Više desetaka maskiranih pripadnika navijačke skupine na prometnici od Matulja prema tunelu Učka napali su navijače iz Pule i izazvali tučnjavu oko 1.45 sati u nedjelju.
Policajci su spriječili nastavak narušavanja javnog reda i mira, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska. S obzirom na to da pripadnici navijačke skupine iz Pule nisu ozlijeđeni i nisu im oštećena vozila, policija ih je ispratila prema tunelu Učka, dodala je policija.
U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve činjenice i okolnosti ovog događaja.
Policija u priopćenju nije navela o kojim se navijačkim skupinama radi, a mediji navode kako je riječ o sukobu navijača NK Istre 1961 i navijača HNK Rijeka, odnosno Demona i Armade.
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