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pratila ih policija

Sukob Armade i Demona kod Matulja? Maskirana skupina presrela navijače iz Pule

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Hina
|
11. lis. 2026. 14:48
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13.05.2026., Opus Arena, Osijek - SuperSport Hrvatski nogometi kup, finale, GNK Dinamo - HNK Rijeka. Photo: David Jerkovic/PIXSELL
Ilustracija: David Jerkovic/PIXSELL

Skupinu navijača iz Pule u pratnji policije noćas je na autocesti u gradnji u Mihotićima na području Matulja presrela druga skupina maskiranih navijača i izazvala tučnjavu, izvijestila je primorsko-goranska policija u nedjelju.

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Više desetaka maskiranih pripadnika navijačke skupine na prometnici od Matulja prema tunelu Učka napali su navijače iz Pule i izazvali tučnjavu oko 1.45 sati u nedjelju.

Policajci su spriječili nastavak narušavanja javnog reda i mira, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska. S obzirom na to da pripadnici navijačke skupine iz Pule nisu ozlijeđeni i nisu im oštećena vozila, policija ih je ispratila prema tunelu Učka, dodala je policija.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve činjenice i okolnosti ovog događaja.

Policija u priopćenju nije navela o kojim se navijačkim skupinama radi, a mediji navode kako je riječ o sukobu navijača NK Istre 1961 i navijača HNK Rijeka, odnosno Demona i Armade.

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navijači policija sukob navijača

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