NAKON DERBIJA
FOTO / Policija na Poljudu pronašla pirotehniku skrivenu u gipsu, privedena 44 navijača
Policija je nakon derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, koji je završio pobjedom domaćina 2:1, objavila fotografije zaplijenjene pirotehnike, među kojom su bila i sredstva skrivena ispod slojeva materijala nalik medicinskom gipsu.
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Nakon utakmice policija je izvijestila o broju privedenih navijača i pirotehničkim sredstvima koja su im oduzeta.
⚽️6⚽️Završila utakmica @hajduk & @gnkdinamo ▶️Privedena 44 navijača ( 15 domaćih i 29 gostujućih) ▶️Oduzeto 180 različitih pirotehničkih sredstava, skrivena pirotehnika pronađena u gipsu ▶️Završno priopćenje slijedi po dovršetku svih radnji✅ https://t.co/bcxBBR5hqG— MUP-RH (@mup_rh) October 10, 2026
Među zaplijenjenim predmetima posebno se ističe pirotehnika skrivena u gipsu. Na objavljenim fotografijama vidi se kako su pirotehnička sredstva bila omotana i sakrivena ispod slojeva materijala nalik medicinskom gipsu.
Privedena 44 navijača
Prema policijskim podacima, tijekom osiguranja utakmice privedena su 44 navijača, među kojima 15 domaćih i 29 gostujućih. Ukupno je oduzeto 180 različitih pirotehničkih sredstava.
Na fotografijama koje je policija objavila vidljive su i veće količine pirotehnike umotane u crnu foliju. Policija je najavila da će detaljnije informacije objaviti u završnom priopćenju nakon što dovrši sva postupanja.
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