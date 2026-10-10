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NAKON DERBIJA

FOTO / Policija na Poljudu pronašla pirotehniku skrivenu u gipsu, privedena 44 navijača

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N1info
|
10. lis. 2026. 18:12
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pirotehnika u gipsu
X/MUP

Policija je nakon derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, koji je završio pobjedom domaćina 2:1, objavila fotografije zaplijenjene pirotehnike, među kojom su bila i sredstva skrivena ispod slojeva materijala nalik medicinskom gipsu.

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Nakon utakmice policija je izvijestila o broju privedenih navijača i pirotehničkim sredstvima koja su im oduzeta.

Među zaplijenjenim predmetima posebno se ističe pirotehnika skrivena u gipsu. Na objavljenim fotografijama vidi se kako su pirotehnička sredstva bila omotana i sakrivena ispod slojeva materijala nalik medicinskom gipsu.

Privedena 44 navijača

Prema policijskim podacima, tijekom osiguranja utakmice privedena su 44 navijača, među kojima 15 domaćih i 29 gostujućih. Ukupno je oduzeto 180 različitih pirotehničkih sredstava.

Na fotografijama koje je policija objavila vidljive su i veće količine pirotehnike umotane u crnu foliju. Policija je najavila da će detaljnije informacije objaviti u završnom priopćenju nakon što dovrši sva postupanja.

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