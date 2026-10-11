ljekovite vode
Objavljen popis 10 najboljih toplica u Europi za okrepljujući jesenski odmor
Od alpskih dolina do elegantnih povijesnih lječilišta, Europa nudi brojne destinacije u kojima se možete opustiti u termalnim bazenima, uživati u mineralnim vodama i isprobati tretmane s dugom tradicijom.
Dok lišće mijenja boju, a temperature padaju, termalna lječilišta postaju privlačan izbor za jesenski bijeg od svakodnevice. Neka od njih poznata su stoljećima, a mnoga su sačuvala raskošnu arhitekturu, povijesne kupke i prirodne izvore kojima se pripisuju blagotvorna svojstva.
Termalni bazeni, mineralne vode, masaže i šetnje jesenskim krajolikom mogu biti odličan način za predah od užurbane svakodnevice.
Guardian je objavio popis deset najboljih europskih odredišta koja spajaju wellness, prirodu i kulturnu baštinu.
Mariánské Lázně, Češka
Ovaj češki gradić u zapadnoj Češkoj dio je UNESCO-ova popisa velikih europskih lječilišta. Poznat je po mineralnim izvorima, prirodnom ugljikovu dioksidu i ljekovitom blatu.
Posebno se ističe hotel Nové Lázně, otvoren 1896. godine, s raskošnim interijerom i povijesnim kupkama. Ondje se nekada liječio i britanski kralj Edward VII., koji je grad posjetio čak devet puta.
Šetnja kolonadama, ispijanje mineralne vode iz tradicionalnih porculanskih šalica i kušanje lokalnih hrskavih oblatni dio su iskustva koje ovo mjesto čini posebnim.
Bad Kissingen, Njemačka
Njemačka ima oko 350 službeno priznatih lječilišnih mjesta, a među najpoznatijima je bavarski Bad Kissingen. Grad se može pohvaliti dojmljivom arhitekturom, povijesnim paviljonima i dugom glazbenom tradicijom.
U raskošnoj dvorani Wandelhalle redovito nastupa gradski lječilišni orkestar, dok se u modernom kompleksu KissSalis Therme posjetitelji mogu opustiti u unutarnjim i vanjskim termalnim bazenima, saunama i blatnim kupkama.
Za one koji preferiraju klasični ugođaj tu je Grand Hotel Kaiserhof Victoria, u kojem se koristi voda iz lokalnog slanog izvora.
Bad Wildbad, Njemačka
Smješten u šumovitom području sjevernog dijela Schwarzwalda, Bad Wildbad idealan je za kombinaciju wellnessa i boravka u prirodi.
Posjetitelji mogu birati između modernih termi Vital Therme i povijesnog kompleksa Palais Thermal, poznatog po mramornim stupovima, kipovima i ukrasima u maurskom stilu.
Za aktivnije goste tu su planinarske i biciklističke staze, vidikovac na visini od 40 metara te viseći most Wildline s pogledom na dolinu rijeke Enz.
Bagnoles-de-l’Orne, Francuska
U srcu normandijske šume Andaines nalazi se ovo šarmantno lječilišno mjesto, poznato po toplim sumpornim izvorima i arhitekturi iz razdoblja belle époque.
Prema lokalnoj legendi, ondje je srednjovjekovni plemić pronašao izvor koji je pomogao oporavku njegova iscrpljenog konja. Priča je pridonijela ugledu mjesta, koje je poslije postalo popularno među imućnim Parižanima.
Danas posjetitelji mogu uživati u wellness-tretmanima, masažama i oblozima od gline, ali i istraživati šumske staze. Jesen je posebno zanimljiva za šetnje i potragu za gljivama.
Bad Gastein, Austrija
U austrijskim Alpama, u području Visokih Tura, smjestio se Bad Gastein, poznat po termalnim izvorima i vodopadu koji prolazi kroz samo središte mjesta.
U 19. stoljeću ovamo su dolazili carevi, aristokrati, pisci i intelektualci, među njima i Sigmund Freud, privučeni reputacijom lokalnih voda.
Danas se tradicija nastavlja u modernim hotelima i termalnim kompleksima. Posebno se ističe Felsentherme, s brojnim bazenima i pogledom na planine. Nakon kupanja ili planinarenja posjetitelji mogu kušati tradicionalnu juhu s okruglicama od sira.
Piešťany, Slovačka
Slovački Piešťany poznat je po termalnim vodama i sumpornom blatu, a njegovo je središte wellnessa takozvani Lječilišni otok na rijeci Váh.
Lječilišna tradicija ondje se razvija još od 18. stoljeća, a važan je trenutak bilo otvaranje hotela Thermia Palace i njegova balneoterapijskog centra 1912. godine.
Blatni oblozi primjenjuju se zagrijani na oko 45 Celzijevih stupnjeva, a ponuda uključuje i različite terapijske programe. Za opuštanje je idealan lječilišni park s fontanama, jezercima i paunovima koji slobodno šeću.
Rogaška Slatina, Slovenija
U istočnoj Sloveniji nalazi se Rogaška Slatina, poznata po mineralnoj vodi Donat Mg, bogatoj magnezijem i tradicionalno povezanoj s potporom probavi.
Vodu je moguće kušati izravno na izvoru, u paviljonu za ispijanje mineralne vode. Njezin specifičan, slankast i mineralan okus možda neće odgovarati svima, ali upravo je ona jedan od simbola mjesta.
Povijesni Grand Hotel Rogaška nudi wellness-tretmane, mineralne kupke i različite terapije. Posjetitelji mogu obići i lokalnu tvornicu kristala te istražiti šumovita brda u okolici.
Salsomaggiore Terme, Italija
U talijanskoj regiji Emilia-Romagna, nedaleko od Parme, nalazi se Salsomaggiore Terme, poznat po slanim mineralnim izvorima.
Posebna atrakcija su Terme Berzieri, raskošno uređene u stilu art décoa, s freskama, mozaicima i pozlaćenim detaljima. Uz termalne bazene, kompleks nudi saune i tretmane nadahnute lokalnom vinarskom tradicijom.
Ovo je odredište i za ljubitelje gastronomije. U okolici se mogu posjetiti vinarije i proizvođači parmezana, kušati poznati pršut iz Parme te istražiti kulturne znamenitosti grada.
Caldas de Monchique, Portugal
U planinama Serra de Monchique, među šumama hrasta plutnjaka i eukaliptusa, smjestilo se mirno portugalsko termalno odredište, nedaleko od popularne obale Algarvea.
Samo lječilište sastoji se od povijesnih građevina okupljenih oko trga i parka, a poznato je po toplim mineralnim izvorima. U kompleksu Caldas de Monchique Villa Termal Spa Resort dostupni su hidromasaže, masaže, termalni bazeni, sauna i turska kupelj.
Okolica je idealna za planinarenje, a vrijedi posjetiti i Foiju, najviši vrh Algarvea na 902 metra nadmorske visine, s kojeg se pruža širok pogled na krajolik.
Chaves, Portugal
Na sjeveru Portugala, nedaleko od španjolske granice, nalazi se Chaves, poznat po iznimno vrućim termalnim izvorima. Voda na površinu izlazi na temperaturi od oko 76 Celzijevih stupnjeva.
Rimljani su ondje izgradili veliko kupalište, čiji su ostaci slučajno otkriveni 2006. godine tijekom radova na podzemnoj garaži. Danas se mogu razgledati u besplatnom Muzeju rimskih termi.
Za suvremeni wellness tu je kompleks Aquae Salutem, s vanjskim bazenima, saunama i parnim kupeljima. U obližnjem parku Pedras Salgadas posjetitelji mogu boraviti u ekološkim kućicama među borovima, šetati šumom i uživati u tretmanima termalnom vodom.
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