Prema pravilniku, obveza se odnosi na sve vozače na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj, što uključuje državne, županijske i lokalne ceste koje Hrvatske ceste svake godine posebno određuju. Kazne za nepoštivanje pravila iznose od 60 do 660 eura, a vozačima se može i zabraniti daljnja vožnja dok ne osiguraju propisanu opremu.