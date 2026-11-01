Vrijeme je za zamjenu ljetnih guma zimskima. Provjerili smo cijene u najvećim gradovima

U Zagrebu se cijene uglavnom kreću od 44 do 52 eura za zamjenu sve četiri gume od 15 cola te od 60 do 73 eura za gume od 17 cola, s tim da se cijena od 73 eura kod većine vulkanizera odnosi na gume na aluminijskim naplatcima. Lani se u Zagrebu gume od 15 cola moglo zamijeniti i po cijeni od 35 eura, a one od 17 cola već od 48 eura, što znači da su najniže cijene u godinu dana narasle za desetak eura.