SKUPLJE NEGO LANI
Vrijeme je za zamjenu ljetnih guma zimskima. Provjerili smo cijene u najvećim gradovima
Iako je na pomolu još jedna blaga zima, u razdoblju od 15. studenoga do 15. travnja iduće godine na motornim vozilima obvezne su zimske gume.
Obveza postoji zbog sigurnosti vožnje jer ljetne gume gube elastičnost na temperaturama zraka nižima od 7 stupnjeva Celzijevih. Tada slabije prianjaju za kolnik, put kočenja se povećava, a veća je i mogućnost proklizavanja na cesti.
Kako se bliži 15. studenoga termini za zamjenu ljetnih guma zimskima u vulkanizerskim radionicama i autoservisima sve su popunjeniji i ne treba računati s dolaskom na red već sutradan, nego je poželjno ranije se predbilježiti.
Lani u prosjeku 50 eura, sada nešto više
Što se tiče cijena zamjene guma, raspitali smo se ili provjerili na stranicama nekoliko desetaka vulkanizerskih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te u Dobovi i Brežicama u susjednoj Sloveniji koliko košta demontaža ljetnih i montaža te balansiranje zimskih guma veličine od 15 do 17 cola koje su najčešće na ovdašnjim vozilima. Lani u ovo doba cijene demontaže i montaže sve četiri gume spomenutih dimenzija te njihovo balansiranje bile su od 30 do 75 eura - u prosjeku oko 50 eura - dok su ove godine nešto više.
Osim o samome vulkanizeru, cijena ovisi i o veličini gume te vrsti naplatka - zamjena guma na aluminijskim naplatcima u pravilu je skuplja od zamjene guma na čeličnim felgama, iako neki vulkanizeri po istoj cijeni mijenjaju i jedne i druge.
Od 40 do 73 eura, ovisno o veličini
U Zagrebu se cijene uglavnom kreću od 44 do 52 eura za zamjenu sve četiri gume od 15 cola te od 60 do 73 eura za gume od 17 cola, s tim da se cijena od 73 eura kod većine vulkanizera odnosi na gume na aluminijskim naplatcima. Lani se u Zagrebu gume od 15 cola moglo zamijeniti i po cijeni od 35 eura, a one od 17 cola već od 48 eura, što znači da su najniže cijene u godinu dana narasle za desetak eura.
U Splitu i Osijeku prošle jeseni cijene zamjene guma koje smo tada našli u cjenicima na mrežnim stranicama nekoliko tamošnjih vulkanizerskih radnji i autoservisa bile su od 35 do 60 eura, a u Rijeci od 32 do 60 eura.
U Splitu su sada cijene neznatno više - od 40 do 45 eura za zamjenu sve četiri gume od 15 cola te od 50 do 60 eura za one od 17 cola. I u Osijeku su cijene zamjene guma više nego lani: za one od 15 cola u rasponu su od 40 do 56 eura, a za gume od 17 cola od 50 do 73 eura.
Zamjena guma ove godine skuplja je i u Rijeci. Dok je lani bila od 32 do 44 eura za komplet guma od 15 cola, sada je od 44 do 56 eura. Komplet guma od 17 cola lani u ovo doba godine mogao se zamijeniti po cijenama u rasponu od 48 do 64 eura, a sada od 52 do 73 eura.
Kazna za vožnju bez zimske opreme
I u vulkanizerskim radnjama u Sloveniji blizu granice s Hrvatskom, gdje mnogi iz Zagreba i okolice potegnu kupiti ili zamijeniti gume, cijene su neznatno više nego prošle godine. Dok je lani zamjena guma od 16 cola koštala oko 42 eura, a od 17 cola 50 eura, sada su cijene od 50 do 55 eura.
Gužve za zamjenu guma ujesen uvijek su veće, a čekanja na termin duža budući da se vozače isključivo kažnjava za vožnju na ljetnim gumama u zimskim uvjetima, odnosno vožnju bez zimske opreme. Kazna iznosi 132,72 eura.
Zimska oprema podrazumijeva zimske gume na sva četiri kotača ili ljetne gume, ali s minimalnim profilom odnosno dubinom utora od 4 milimetra te lancima za snijeg u vozilu koji se prema potrebi mogu staviti na ljetne gume.
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