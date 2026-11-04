Nove gume na automobilu sprijeda ili straga? Odgovor je važniji nego što mislite

Jimmy Nilsson Masth/Unsplash

Gdje postaviti novi par guma, na prednje ili stražnje kotače? To je pitanje s kojim se susreću brojni vozači koji ne žele kupovati cijeli novi komplet, a stručnjaci upozoravaju da izbor može utjecati na stabilnost i sigurnost vozila.

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Vozači koji ne planiraju odjednom zamijeniti sve četiri gume često se odlučuju za kupnju samo dviju novih, dok na drugom paru ostavljaju starije gume. No, važno je znati na koju osovinu treba postaviti novi par.

Brian Porteous, tehnički menadžer Michelina za britansko tržište, za Auto Express objasnio je da je najvažnije osigurati stabilnost automobila tijekom vožnje ravnom cestom.

"Preporuka industrije jest da je najvažnije održavati stabilnost vozila pri vožnji u ravnoj liniji jer je upravo tu rizik najveći", rekao je Porteous, prenosi HAK Revija.

Nove gume uvijek trebaju ići na stražnje kotače

Zbog toga se nove gume, odnosno one koje su u najboljem stanju, uvijek preporučuje postaviti na stražnje kotače, a ne na prednje. Takav raspored pridonosi stabilnosti automobila, osobito pri vožnji većim brzinama.

Pritom nije važno ima li automobil prednji, stražnji ili pogon na sva četiri kotača jer se ova preporuka odnosi na sve navedene vrste pogona.

"Kada je vozilo stabilno, možete početi razmišljati o kočenju i trakciji", objasnio je Porteous.

Drugim riječima, postavljanje novih guma na stražnju osovinu pomaže očuvati stabilnost, dok su kočenje i prianjanje sljedeći čimbenici na koje treba obratiti pozornost. Ako starije gume na prednjim kotačima pokazuju nedostatke u tim područjima, potrebno ih je odmah zamijeniti.

Ipak, najbolja je opcija ne štedjeti na sigurnosti i, ako je moguće, zamijeniti sve četiri gume istodobno.