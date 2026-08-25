AGRESIVNI I NELJUBAZNI
Veliko istraživanje otkrilo gdje su najgori vozači u Europi: Jedna zemlja uvjerljivo na vrhu
Novo globalno istraživanje pokazalo je da su neke od najpopularnijih turističkih destinacija ujedno i zemlje u kojima vožnja može biti prilično neugodna.
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Italija je svjetski poznata turistička destinacija, prepoznatljiva po umjetnosti, kultnim krajolicima i vrhunskoj hrani. No, kada je riječ o prometu, slika je nešto drukčija.
Prema ispitanicima u nedavnom globalnom istraživanju, Italija ima najagresivnije vozače. Čak 23 posto vozača navelo je da je ondje doživjelo nepredvidivo ili rizično ponašanje u prometu.
Na drugom se mjestu našla Velika Britanija, što možda nije očekivan rezultat. Iako se ta zemlja najčešće povezuje sa zelenim brežuljcima i vrlo udobnim automobilima, 11 posto ispitanih vozača kazalo je da je ondje doživjelo agresivno ponašanje. London se pritom posebno izdvojio među gradovima koji su se najčešće spominjali, piše Euronews.
Koja ponašanja vozača najviše živciraju?
Sjedinjene Američke Države zauzele su treće mjesto s devet posto, dok slijede Francuska i Australija, obje s pet posto.
Na zajedničkom petom mjestu našle su se Španjolska i Turska. U obje zemlje četiri posto ispitanika reklo je da je ondje doživjelo najviše agresije na cestama.
Čini se da vozače najviše iritira situacija kada drugi vozači prilikom skretanja ne koriste pokazivač smjera. Takvo ponašanje navelo je 56 posto ispitanika.
Velik problem predstavlja i vožnja preblizu vozilu ispred, što je zasmetalo 46 posto vozača. Slijede spora vožnja u pretjecajnoj traci, koju je navelo 43 posto ispitanika, te naglo kočenje, koje je zasmetalo 20 posto njih.
Koje su zemlje proglašene najljubaznijima?
Doživljaj ljubaznosti stanovnika neke zemlje razlikuje se ovisno o tome jesu li za volanom ili izvan prometa, no određeni se trendovi ipak ponavljaju.
Italija se loše plasirala i u drugom istraživanju, ovoga puta o općoj ljubaznosti. U anketi koju je provela tvrtka za financijske usluge Remitly, Italija je zauzela 24. mjesto među 25 ispitanih zemalja. Lošije je prošla samo Austrija.
Na vrhu ljestvice nalazi se Japan, gdje se naklon i dalje smatra izrazom poštovanja. Slijede Kanada na drugom i Velika Britanija na trećem mjestu.
U istom istraživanju ispitanici su trebali procijeniti i vlastito ponašanje, odnosno smatraju li se ljubaznima i odnose li se prema nepoznatim ljudima s poštovanjem.
Zanimljivo je da su Japanci sami sebi dodijelili jednu od najnižih ocjena, iako je ona i dalje bila visoka te je iznosila 8,73 od 10.
Stanovnici Brazila i Čilea među ispitanim su nacijama u najvećoj mjeri sebe smatrali najljubaznijima na svijetu, dodijelivši si prosječnu ocjenu 9,46. Slijede Indijci s 9,41, a potom Šveđani i Francuzi, koji su sebi dali prosječnu ocjenu 9,40.
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