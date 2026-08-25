Veliko istraživanje otkrilo gdje su najgori vozači u Europi: Jedna zemlja uvjerljivo na vrhu

Na drugom se mjestu našla Velika Britanija, što možda nije očekivan rezultat. Iako se ta zemlja najčešće povezuje sa zelenim brežuljcima i vrlo udobnim automobilima, 11 posto ispitanih vozača kazalo je da je ondje doživjelo agresivno ponašanje. London se pritom posebno izdvojio među gradovima koji su se najčešće spominjali, piše Euronews.