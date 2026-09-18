NEOBIČNA BIRAČKA MJESTA
Demokracija uz mesne okruglice: Zašto Šveđani u inozemstvu glasaju u IKEA-i?
Za većinu ljudi IKEA je mjesto za kupnju namještaja, švedskih mesnih okruglica i stvari koje nisu ni planirali kupiti. No uoči švedskih izbora 13. rujna 2026. neke trgovine ovog lanca dobile su sasvim novu ulogu – postale su mjesta za glasanje
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Švedski državljani mogli su glasati u trgovinama IKEA-e u Brisbaneu, Adelaideu i Aucklandu, kao i u indijskom Hyderabadu. Švedsko izborno tijelo ove je godine povećalo broj biračkih mjesta u inozemstvu s oko 266, koliko ih je bilo 2022., na približno 290 diljem svijeta.
Odabir IKEA-e praktičan je jer su njezine trgovine poznate i lako dostupne, ali postoji i simbolična dimenzija. Za mnoge Šveđane koji žive u inozemstvu IKEA predstavlja komadić domovine.
Tvrtka korisna za organizaciju izbora
Prva trgovina otvorena je 1958. u švedskom Älmhultu, a danas ih je više od 500 u više od 60 zemalja. IKEA desetljećima diljem svijeta promovira prepoznatljivu sliku Švedske kroz švedska imena proizvoda, boje, hranu i skandinavski stil života. Za iseljenike trgovine često imaju ulogu svojevrsnog mjesta susreta, gdje mogu pronaći poznate proizvode poput džema od brusnica, hrskavog kruha i peciva s cimetom.
IKEA je ujedno jedan od najprepoznatljivijih švedskih kulturnih izvoznih proizvoda, uz ABBA-u, Nobelovu nagradu i švedsku zastavu. Zbog toga se njezina globalna prisutnost pokazala korisnom i za organizaciju izbora, piše The Conversation.
Trgovina nakratko postala biračko mjesto
Šveđani u inozemstvu nisu glasali samo u veleposlanstvima i konzulatima. Biračka mjesta organizirana su i u uredima organizacije Business Sweden u Bangaloreu i Taipeiju, Švedskoj školi u Londonu te Američko-švedskom povijesnom muzeju u Philadelphiji.
Izbor takvih lokacija pokazuje da švedske vlasti nastoje omogućiti glasanje ondje gdje se njihovi građani u inozemstvu već okupljaju – u školama, kulturnim institucijama, poslovnim predstavništvima, a sada i u trgovinama IKEA-e.
Kad je IKEA na Novom Zelandu promovirala glasanje u svojoj trgovini u Aucklandu, poručila je da se radi o susretu "demokratskog dizajna sa stvarnom demokracijom".
"Demokratske mesne okruglice"
"Demokratski dizajn" jedan je od temeljnih koncepata IKEA-e i polazi od ideje da dobro dizajnirani proizvodi trebaju biti dostupni što većem broju ljudi. Sličan princip vrijedi i za izbore – sudjelovanje bi trebalo biti dostupno svim građanima.
Tako je IKEA, barem nakratko, postala više od trgovine namještajem – mjesto na kojem su Šveđani tisućama kilometara od domovine mogli ostvariti svoje biračko pravo.
A dok Australci izbore tradicionalno povezuju s takozvanom "democracy sausage", kobasicom koja se često prodaje na biračkim mjestima, Šveđani su ove godine nakon glasanja mogli posegnuti za – "demokratskim mesnim okruglicama".
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