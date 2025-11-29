Dodajte ovaj sastojak i ćufte će uvijek ostati sočne i neće se raspadati

Iako recept ne zahtijeva strogo mjerenje, iskusne domaćice preporučuju da se na 1 kilogram mljevenog mesa doda otprilike 50 grama masti. Važno je da mast bude hladna i da se ravnomjerno umijesi u smjesu prije nego što dodate ostale sastojke (jaja, začine). Kad se ćufte ohlade, mast se stabilizira i jamči da se oblikovana kuglica neće raspasti.