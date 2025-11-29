Dodajte ovaj sastojak i ćufte će uvijek ostati sočne i neće se raspadati

Ćufte vam se raspadaju, a meso je suho? Otkrijte tajnu iskusnih domaćica – dodajte samo malo svinjske masti u smjesu. Bit će sočne i neće se raspadati!
Oglas
Postoji milijun načina na koje možete pripremiti mljeveno meso, a svaka domaćica ima svoju tajnu kako da ono bude što sočnije, piše Krstarica.
Već smo s vama podijelili trikove iskusnih domaćica koje u mljeveno meso dodaju maslac, krumpir, škrob… Iako su svi ovi savjeti korisni, predlažemo vam još jedan koji vas neće puno koštati.
Riječ je o masti koja se dodaje u mljeveno meso i koja jela poput ćufti i faširanih šnicli čini mnogo ukusnijima i sočnijima.
Svinjska mast poboljšava kvalitetu mesa, ali mu daje i posebnu aromu. Samim time i jela od mljevenog mesa bit će mnogo bolja. Najbolje je ako koristite svježu mast. Ako se pitate što je to, evo objašnjenja.
Svježu svinjsku mast skidate s mesa koje ćete peći ili pržiti i odvajate u vrećice. Čuvate je u zamrzivaču dok vam ne zatreba za mljeveno meso, ali prije dodavanja u smjesu prvo se samelje. Ako nemate svježu mast, slobodno koristite i kupovnu, poput one za kuhanje.
Mast možete dodati i u smjesu za riblje kotlete.
Koliko masti dodati?
Iako recept ne zahtijeva strogo mjerenje, iskusne domaćice preporučuju da se na 1 kilogram mljevenog mesa doda otprilike 50 grama masti. Važno je da mast bude hladna i da se ravnomjerno umijesi u smjesu prije nego što dodate ostale sastojke (jaja, začine). Kad se ćufte ohlade, mast se stabilizira i jamči da se oblikovana kuglica neće raspasti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas