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Pire krumpir vam je vodenast? Vjerojatno radite ovu čestu pogrešku
Ako vam kod kuće nikako ne uspijeva pripremiti pire krumpir koji je lagan, kremast i pun okusa kao u dobrom restoranu, razlog bi mogao biti u sasvim maloj pogrešci tijekom pripreme.
Pire krumpir smatra se jednim od najjednostavnijih priloga. Krumpir skuhamo, zgnječimo, dodamo maslac i mlijeko i jelo je gotovo. No upravo kod tako jednostavnih jela sitni detalji mogu odlučiti hoće li rezultat biti svilenkasto kremast ili vodenast, ljepljiv i bez pravog okusa. Jedna od najčešćih pogrešaka događa se odmah nakon kuhanja, piše Metropolitan.si.
Nemojte odmah gnječiti krumpir
Kada je krumpir kuhan, dobro ga ocijedite, ali nemojte odmah posegnuti za gnječilicom. Naime, u njemu i na njegovoj površini još uvijek ima viška vode.
Ocijeđeni krumpir vratite u topao lonac i stavite ga na vrlo laganu vatru na minutu ili dvije. Za to vrijeme nekoliko puta lagano protresite lonac.
Cilj ovog postupka nije dodatno kuhanje, nego isparavanje viška vlage. Tek nakon toga zgnječite krumpir. Ovaj mali korak može znatno pomoći da pire ne bude vodenast.
Što se dodaje prvo – mlijeko ili maslac?
Važan je i redoslijed dodavanja sastojaka. Ako želite bogat i kremast pire, u još vruć zgnječeni krumpir najprije dodajte maslac. Dobro ga umiješajte i tek potom počnite postupno dolijevati toplo mlijeko.
Maslac krumpiru daje bogatiji okus i ugodnu teksturu, dok postupno dodavanje mlijeka omogućuje mnogo lakšu kontrolu gustoće.
Zato nikada nemojte uliti sve mlijeko odjednom. Naime, lako ga je dodati, ali mnogo je teže spasiti pire koji je postao prerijedak.
Važna je i temperatura mlijeka. Umjesto hladnog mlijeka izravno iz hladnjaka, upotrijebite zagrijano mlijeko. Nije ga potrebno prokuhati. Dovoljno je da bude ugodno toplo kako tijekom pripreme ne biste nepotrebno ohladili krumpir.
Recept za kremasti pire krumpir
Za otprilike četiri osobe potrebno vam je:
- 1 kg krumpira
- 70 do 100 g maslaca
- oko 150 do 200 ml mlijeka
- sol po ukusu
Količina mlijeka okvirna je jer različite sorte krumpira upijaju različite količine tekućine.
Krumpir ogulite i narežite na komade približno jednake veličine. Stavite ga u lonac, prelijte hladnom posoljenom vodom i stavite kuhati.
Ako krumpir počnete kuhati u hladnoj vodi, komadi će se ravnomjernije skuhati. Kuhajte ga dok vilicom ili vrhom noža ne budete mogli bez većeg otpora probosti sredinu komada.
Zatim krumpir dobro ocijedite, vratite u topao lonac i sušite minutu ili dvije na vrlo laganoj vatri.
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Kada se krumpir malo osuši, zgnječite ga klasičnom gnječilicom za krumpir.
Ako želite lagan i prozračan pire, izbjegavajte štapni mikser ili blender. Intenzivno miksanje oštećuje stanice krumpira i oslobađa mnogo škroba, zbog čega pire brzo može postati ljepljiv i gotovo gumast.
U još vruć zgnječeni krumpir najprije umiješajte maslac. Kada se otopi i sjedini s krumpirom, počnite postupno dolijevati toplo mlijeko.
Kada postignete željenu kremastu teksturu, kušajte pire i prema potrebi dodatno posolite.
Najvažnija su zapravo dva jednostavna pravila: kuhani krumpir nakon cijeđenja najprije malo osušite, a zatim mu dodajte maslac i tek nakon toga postupno dolijevajte toplo mlijeko.
Upravo ti mali koraci mogu značiti razliku između vodenastog pirea bez izraženog okusa i mekanog, kremastog priloga koji je gotovo bolji od glavnog jela.
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