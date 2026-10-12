Pire krumpir vam je vodenast? Vjerojatno radite ovu čestu pogrešku

Pire krumpir smatra se jednim od najjednostavnijih priloga. Krumpir skuhamo, zgnječimo, dodamo maslac i mlijeko i jelo je gotovo. No upravo kod tako jednostavnih jela sitni detalji mogu odlučiti hoće li rezultat biti svilenkasto kremast ili vodenast, ljepljiv i bez pravog okusa. Jedna od najčešćih pogrešaka događa se odmah nakon kuhanja, piše Metropolitan.si.