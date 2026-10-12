"Hrvatska je jedina država koja je dobila uplatu u stopostotnom iznosu, to je motiv i Vladi i ministarstvima. Provode se investicije vezane za školstvo, zdravstvo, infrastrukturu. Da bi se ona nastavila povlačiti, bitna je provedba reformi. Moody's je potvrdio da RH provodi sve reforme i to intenzitetom višim od očekivanog", govori. Naglašava da je najvažniji sektor obrazovanja u kojem se provodi velika reforma vezana za jednosmjensku nastavu. "Da bi se to ostvarilo, potrebno je investirati u objekte", govori dodajući da se izgradio i veliki broj vrtića i osiguralo desetke tisuća novih mjesta u vrtićima.