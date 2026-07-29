Profesionalni kuhari u pire krumpir uvijek dodaju ovaj začin: Za kremastiji i bogatiji okus dovoljan je prstohvat

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Pire krumpir jedno je od najomiljenijih priloga koji se odlično slaže s pečenim i pirjanim mesom, gulašima, sarmom, kobasicama i brojnim drugim jelima. Većina ga priprema s maslacem, mlijekom i soli, no profesionalni kuhari često dodaju još jedan sastojak koji običan pire podiže na višu razinu.

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Riječ je o muškatnom oraščiću, aromatičnom začinu blago slatkaste note koji se izvrsno slaže s krumpirom, maslacem i mlijekom. Za bogatiji okus dovoljan je tek mali prstohvat jer je riječ o vrlo intenzivnom začinu, piše Metropolitan.si.

Dodajte ga na kraju pripreme

Nakon što se krumpir skuha, dobro ga ocijedite i zgnječite. Umiješajte maslac, postupno dodajte toplo mlijeko, posolite, a zatim na samom kraju dodajte prstohvat muškatnog oraščića.

Ako imate cijeli muškatni oraščić, najbolje ga je naribati neposredno prije dodavanja jer će tako razviti puniju aromu. Važno je ne pretjerati – prevelika količina može nadjačati ostale okuse.

Odaberite pravi krumpir

Za savršeno kremast pire preporučuje se koristiti brašnaste sorte krumpira s većim udjelom škroba. Takav se krumpir nakon kuhanja lakše raspada i daje laganu, prozračnu teksturu.

Nakon kuhanja krumpir je važno dobro ocijediti kako u njemu ne bi ostalo previše vode, jer višak vlage može učiniti pire rijetkim.

Toplo mlijeko i bez blendera

Stručnjaci savjetuju da se mlijeko prije dodavanja zagrije te ulijeva postupno kako biste lakše postigli željenu gustoću.

Krumpir je najbolje zgnječiti ručnom gnječilicom ili prešom za krumpir. Korištenje štapnog miksera ili blendera nije preporučljivo jer se oslobađa previše škroba, zbog čega pire može postati ljepljiv i gumast.

Iako se radi o naizgled maloj promjeni recepta, prstohvat muškatnog oraščića može običnom pire krumpiru dati bogatiji okus i svilenkastu teksturu. Upravo zato ovaj je začin desetljećima nezaobilazan sastojak u profesionalnim kuhinjama i brojnim klasičnim europskim receptima.