Starinski rolat: Napravite jednostavan kolač od osnovnih namirnica koje uvijek imate u kuhinji

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Rolada s pekmezom jedan je od onih kolača koji vraćaju u djetinjstvo, a ova verzija posebna je po tome što se svi sastojci mjere istim brojem. Kao što joj i ime govori, za pripremu je potrebno šest jaja, šest žlica šećera i šest žlica brašna, dok se za nadjev koristi šest žlica pekmeza.

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Recept smo pronašli na Instagram profilu hrvatske gastroblogerice Marije Mazalin, koja ga opisuje kao jednostavan kolač od osnovnih sastojaka koji se lako priprema kod kuće.

Sastojci

- šest jaja

- šest žlica šećera

- šest ravnih žlica brašna

- jedan prašak za pecivo

- šest velikih žlica pekmeza (otprilike 300 grama, može biti od miješanog voća)

- šećer u prahu za posipanje

Priprema

Najprije zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Odvojite bjelanjke od žumanjaka u dvije veće posude, pazeći da u bjelanjke ne dospije ni malo žumanjka. Bjelanjke istucite mikserom u čvrst snijeg, prenosi Klix.

Žumanjke izmiksajte sa šećerom, a zatim dodajte brašno i prašak za pecivo te nastavite miksati dok ne dobijete kremastu smjesu. U početku će smjesa biti praškasta, ali to je sasvim normalno.

U smjesu od žumanjaka mikserom umiješajte trećinu snijega od bjelanjaka, a ostatak lagano umiješajte lopaticom ili kuhačom. Smjesu izlijte u lim za pečenje obložen papirom za pečenje i ravnomjerno je rasporedite.

Pecite 20 do 25 minuta na 180 stupnjeva, odnosno dok biskvit ne poprimi zlatnu boju. Kuhinjsku krpu navlažite i dobro ocijedite, a zatim na nju preokrenite biskvit i odmah ga zarolajte zajedno s krpom.

Ostavite biskvit da se hladi zarolan u krpi otprilike pola sata. Nakon toga ga odmotajte, premažite pekmezom i ponovno zarolajte. Nemojte stavljati previše pekmeza jer bi mogao iscuriti prilikom rezanja. Po želji roladu pospite šećerom u prahu.