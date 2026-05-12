Oglas

GREŠKA KOJU MNOGI RADE

Kako prepoznati je li brašno pokvareno: Ključni znakovi i savjeti za pravilno skladištenje

author
N1 Info
|
12. svi. 2026. 20:22
Brašno UNSPLASH
Ilustracija: Sonia Nadales on Unsplash

Brašno je jedna od osnovnih namirnica u kućanstvu, ali unatoč tome, zahtijeva pravilno skladištenje kako bi ostalo svježe i bez kvarenja. Iako je termički obrađeno i sadrži malo vlage, nepravilno skladištenje može dovesti do bržeg kvarenja.

Oglas

Obično bijelo brašno najbolje je upotrijebiti unutar 6 do 8 mjeseci od datuma otisnutog na pakiranju, dok integralno brašno, zbog cjelovitih žitarica, traje kraće od četiri do šest mjeseci. Kako bi se produžio rok trajanja, brašno se može čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču. U hladnjaku može trajati do godinu dana, dok u zamrzivaču može ostati upotrebljivo do dvije ili tri godine.

Vrsta brašna također igra ključnu ulogu. Bijelo brašno najdulje traje, dok integralno brašno, bogatije uljima i vlagom, ima kraći rok trajanja, piše Klix.ba.

Kako prepoznati pokvareno brašno?

Najpouzdaniji znak je neugodan miris. Najbolje ga je odmah baciti, čak i ako rok trajanja još nije istekao. Također, promjena boje, plijesan ili moljci pokazatelji su da je brašno neupotrebljivo.

Moljci su najčešće posljedica vlage ili visokih temperatura, stoga je važno čuvati brašno na suhom i tamnom mjestu.

Najsigurnije je koristiti zatvorene staklene posude ili držati brašno u hladnjaku, a ne u papirnatim vrećicama, kako bi se zaštitilo od insekata i vlage. Pravilno skladištenje je ključno za očuvanje kvalitete brašna i sigurnu pripremu hrane.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
brašno

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ