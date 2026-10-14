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VIDEO / Vučić objavio bizaran predizborni spot: Autom leti uz pjesmu "Helikopter"

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N1info
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14. lis. 2026. 15:07
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aleksandar vučić
Screenshot: Instagram

Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu novi predizborni videospot u kojem se vozi letećim automobilom, a snimka je izrađena uz pomoć umjetne inteligencije.

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U videu automobilom leti iznad oblaka, dok se u pozadini čuje pjesma „Helikopter” bosanskohercegovačkog pjevača Fazlije.

Spot je objavljen kao odgovor na tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama, prema kojima je Vučić na predizborni skup u Kragujevcu stigao helikopterom. On je takve navode odbacio i poručio da se Srbijom vozi automobilom, prenosi Dnevnik.hr.

U novoj snimci prikazan je kako leti automobilom, uz poruku „Vidimo se u Zaječaru”, kojom je najavio sljedeći predizborni skup.

Riječ je o jednom u nizu videospotova koje Vučić objavljuje u sklopu kampanje uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. listopada.

Vučić je krajem rujna podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Sada predvodi izbornu listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” i kandidira se za premijersku dužnos

Teme
aleksandar vučić srbija
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