UZ POMOĆ AI-JA
VIDEO / Vučić objavio bizaran predizborni spot: Autom leti uz pjesmu "Helikopter"
Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu novi predizborni videospot u kojem se vozi letećim automobilom, a snimka je izrađena uz pomoć umjetne inteligencije.
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U videu automobilom leti iznad oblaka, dok se u pozadini čuje pjesma „Helikopter” bosanskohercegovačkog pjevača Fazlije.
Spot je objavljen kao odgovor na tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama, prema kojima je Vučić na predizborni skup u Kragujevcu stigao helikopterom. On je takve navode odbacio i poručio da se Srbijom vozi automobilom, prenosi Dnevnik.hr.
U novoj snimci prikazan je kako leti automobilom, uz poruku „Vidimo se u Zaječaru”, kojom je najavio sljedeći predizborni skup.
Riječ je o jednom u nizu videospotova koje Vučić objavljuje u sklopu kampanje uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. listopada.
Vučić je krajem rujna podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Sada predvodi izbornu listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” i kandidira se za premijersku dužnos
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