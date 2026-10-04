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Tajna sočne musake i mekanog krumpira: Napravite jednostavan preljev od dva sastojka

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N1info
|
04. lis. 2026. 07:00
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musaka
Ilustracija je generirana AI-jem

Musaka može biti sočna i mekana, a jednostavan preljev od jaja i jogurta pomoći će da krumpir tijekom pečenja ne ostane tvrd.

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Musaka na prvi pogled može izgledati savršeno, sa zlatnom koricom na vrhu, no često se dogodi da krumpir ostane tvrd, a unutrašnjost jela suha.

Problem se može riješiti jednostavnim trikom – tijekom pečenja krumpiru treba osigurati dovoljno vlage. U tome može pomoći preljev od samo dva sastojka, koji će musaku učiniti mekšom i sočnijom te joj dati kremast okus, piše Krstarica.

Zašto krumpir u musaki ostaje tvrd?

Kako bi omekšao, krumpiru su potrebni dovoljno vlage i vremena. Musaka se peče na 190 stupnjeva, pri čemu dio tekućine ispari, osobito uz rubove metalnog lima.

Na tvrđi krumpir može utjecati i njegovo rezanje na predebele kolutove, kao i nedostatak vlage između slojeva. Dok površinski dijelovi brzo upijaju dostupnu tekućinu, kolutovi u unutrašnjosti mogu ostati nedovoljno pečeni.

Preljev od samo dva sastojka

Za pripremu preljeva potrebno je umutiti dva jaja s 250 mililitara jogurta dok se ne dobije glatka smjesa. Ta je količina dovoljna za musaku od oko jednog kilograma krumpira u posudi veličine približno 30 x 20 centimetara.

Složenu musaku najprije pecite oko 35 minuta na 190 stupnjeva. Zatim izvadite posudu iz pećnice i preljev ulijte od sredine prema rubovima.

Lagano ga rasporedite poleđinom žlice, bez pritiskanja slojeva. Potom musaku vratite u pećnicu i pecite još 20 do 25 minuta.

Preljev će se tijekom pečenja zapeći i stvoriti kremasti završni sloj, dok će krumpir nastaviti omekšavati.

Za mekši krumpir režite tanje kolutove

Krumpir narežite na približno jednake kolutove debljine tri do četiri milimetra. Ne moraju biti potpuno jednaki, ali velike razlike u debljini treba izbjegavati jer će se tanki kolutovi ispeći znatno prije debljih.

Slojeve rasporedite ravnomjerno i nemojte uz rubove posude stvarati debele nakupine. Prije nego što musaku izvadite iz pećnice, vilicom provjerite krumpir u sredini, a ne samo uz rub.

Ako vilica lako prolazi kroz krumpir, musaka je gotova. Ako je krumpir još tvrd, vratite jelo u pećnicu na dodatnih pet do deset minuta pa ponovno provjerite.

Nakon pečenja pričekajte deset minuta

Musaku nemojte rezati odmah nakon vađenja iz pećnice. Ostavite je oko deset minuta na radnoj površini kako bi se sokovi rasporedili kroz slojeve, a preljev se malo stisnuo.

Tako će se komadi lakše rezati i manje će se raspadati na tanjuru. Kada se krumpir lako može probosti vilicom, a površina dobije zlatnu koricu, musaka je spremna za posluživanje.

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