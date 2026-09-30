Masovno se dijeli objava medicinske sestre o plaćama, ljudi bijesni: "Nije vama problem vozač ZET-a..."

I što zatim stane u opis njezina radnog dana? Praćenje stanja bolesnika. Prepoznavanje pogoršanja. Provođenje ordinirane terapije i provjera lijekova. Zdravstvena njega, previjanja, dokumentacija, razgovori s obitelji, rad s ljudima koji su u boli, strahu ili na kraju života. Jedna pogreška može imati teške posljedice. Za stručni rad medicinska sestra snosi i profesionalnu odgovornost.