pitanje radnih prava
Masovno se dijeli objava medicinske sestre o plaćama, ljudi bijesni: "Nije vama problem vozač ZET-a..."
Dok javnost posljednjih dana prati pregovore i nezadovoljstvo zaposlenika zagrebačkog javnog prijevoza, status koji se proširio internetom otvorio je šire pitanje o tome vrednuje li hrvatski sustav dovoljno i medicinske sestre i njihovu odgovornost.
Autor objave usporedio je plaće, obrazovanje i uvjete rada vozača ZET-a i medicinskih sestara, naglašavajući kako njezin cilj nije umanjiti važnost vozačkog poziva, već upozoriti na položaj sestrinske struke, prenosi Slobodna Dalmacija.
"Prema podacima koje je objavio Zagrebački holding, prosječna isplata vozaču autobusa ili tramvaja ZET-a u srpnju 2026. iznosila je 1.992 eura neto sa stalnim dodacima.
Drago mi je da vozači mogu izboriti bolju plaću. Oni svakodnevno odgovaraju za sigurnost putnika i njihov posao zaslužuje poštovanje. Ali taj podatak otvara pitanje koje zdravstveni sustav uporno izbjegava: ‘Koliko vrijede obrazovanje, odgovornost i rad medicinske sestre?‘
Za posao vozača ZET-a potrebni su srednja stručna sprema i posebno osposobljavanje, uključujući odgovarajuću vozačku kategoriju. Medicinska sestra opće njege završava petogodišnju medicinsku školu. Put se može nastaviti trogodišnjim prijediplomskim i dvogodišnjim diplomskim studijem sestrinstva. To može biti deset godina obrazovanja nakon osnovne škole, a učenje ne prestaje diplomom.
I što zatim stane u opis njezina radnog dana? Praćenje stanja bolesnika. Prepoznavanje pogoršanja. Provođenje ordinirane terapije i provjera lijekova. Zdravstvena njega, previjanja, dokumentacija, razgovori s obitelji, rad s ljudima koji su u boli, strahu ili na kraju života. Jedna pogreška može imati teške posljedice. Za stručni rad medicinska sestra snosi i profesionalnu odgovornost.
A onda pogledajmo staž. Zakon vozačima tramvaja i gradskih autobusa priznaje 14 mjeseci staža za 12 mjeseci rada. Medicinske sestre kao zanimanje nisu navedene među poslovima kojima se po tom zakonu staž računa s povećanim trajanjem.
Kako je moguće da se iscrpljenost za volanom prepoznaje, a godine noćnih smjena, podizanja nepokretnih bolesnika, izloženosti infekcijama i stalne odgovornosti uz bolesnički krevet ne zaslužuju ni ozbiljnu procjenu?
Ne tvrdim da svaka medicinska sestra ima istu plaću. Nema je: radno mjesto, obrazovanje, staž i dodaci razlikuju se. Upravo zato je pogrešno cijelu profesiju ugurati u jedan ‘prosjek‘ i njime prebrisati razlike između sestre sa srednjom školom, prvostupnice i magistre sestrinstva.
Ali nijedna statistička ograda ne može sakriti pitanje: zašto sustav od sestara traži sve više znanja, rada i odgovornosti, a tako teško priznaje njihovu vrijednost?
Koliko još puta sestra mora odraditi smjenu s premalo ljudi da bi se to nazvalo problemom sustava? Koliko još školovanja mora završiti da bi joj se znanje stvarno vrednovalo? I tko će njegovati pacijente kad iskusne sestre odu?
Tražimo plaće koje priznaju obrazovanje i odgovornost, dovoljno zaposlenih u smjeni te ozbiljnu procjenu prava na staž s povećanim trajanjem za najteža sestrinska radna mjesta. Vozači ne trebaju zarađivati manje. Medicinske sestre trebaju biti vrednovane bolje", objavljeno u Facebook grupi ‘‘Medicinske sestre – medicinski tehničari‘‘.
Komentari su uglavnom bili pozitivni, mnogi su podržavali medicinare u borbi za boljim radnim pravima, ali neki su napomenuli kako pravi problem nisu plaće ZET-ovaca nego Vlada RH.
Neki od komentara:
"Zanima me kako je voziti tramvaj više stresan od rada s pacijentima, pogotovo hitnjaci."
"Zadnja smo rupa na svirali."
"Drage kolegice, nitko nama nije kriv što se mi ne možemo i ne znamo izboriti za svoju struku i status. Nikad pravog zajedništva u ničemu."
"Ajmo sestre u štrajk."
"Podržavam!"
"Čemu usporedba, borite se."
"Drage sestre, nije vama problem vozač ZET-a, nego vlast koja vas ignorira."
"Objavite platne liste, pa da više vidimo."
"Što se čeka, sestre?"
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