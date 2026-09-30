VREMENSKA PROGNOZA
Promjena bi mogla donijeti obilniju kišu, dotad - bablje ljeto
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Također, u kopnenim krajevima su niske temperature, tek 3.2 stupnja izmjerena su u Bednji u Hrvatskom zagorju.
U nastavku srijede prevladavat će sunčano. Buru će na moru zamijeniti sjeverozapadnjak.
Četvrtak će isto donijeti obilje sunca diljem Hrvatske. Jutro će biti svježe u unutrašnjosti, no danju će biti većinom ugodno toplo, osobito u Dalmaciji, i do 27,28 stupnjeva.
U petak će se nastaviti stabilno vrijeme, sunčano, toplo i vrlo toplo.
Vikend ostaje u znaku babljeg ljeta.
Promjena vremena izgledna je u novom tjednu, i to na početku drugog dijela tjedna, kad je izgledna mjestimice i obilnija oborina u dijelu zemlje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas