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VREMENSKA PROGNOZA

Promjena bi mogla donijeti obilniju kišu, dotad - bablje ljeto

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Tea Blažević
|
30. ruj. 2026. 07:07
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jESENSKA MAGLA UzAGREBU
N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Također, u kopnenim krajevima su niske temperature, tek 3.2 stupnja izmjerena su u Bednji u Hrvatskom zagorju.

U nastavku srijede prevladavat će sunčano. Buru će na moru zamijeniti sjeverozapadnjak.

Četvrtak će isto donijeti obilje sunca diljem Hrvatske. Jutro će biti  svježe u unutrašnjosti, no danju će biti većinom ugodno toplo, osobito u Dalmaciji, i do 27,28 stupnjeva. 

U petak će se nastaviti stabilno vrijeme, sunčano, toplo i vrlo toplo. 

Vikend ostaje u znaku babljeg ljeta. 

Promjena vremena izgledna je u novom tjednu, i to na početku drugog dijela tjedna, kad je izgledna mjestimice i obilnija oborina u dijelu zemlje. 

Teme
vremenska prognoza

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