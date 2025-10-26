Recept za savršenu musaku - uz jedan mali trik sigurno vam neće "plivati u ulju"

Shutterstock

Ako želite da vam musaka uvijek bude sočna, a da ne pliva u ulju, ključ je u načinu pripreme povrća i jednom malom triku s jajima i jogurtom.

Zaboravite na litre ulja i teške umake — postoji jednostavniji, zdraviji i ukusniji način da napraviš musaku koja se topi u ustima, a da se nakon nje ne osjećate „kao cigla“, piše Krstarica.

Kako da musaka bude sočna bez bešamela i ulja?

Umjesto bešamela koristite jogurt i jaja, a povrće prethodno ispecite u pećnici bez ulja. Bešamel često „uguši“ musaku, a ulje je pretvori u masnu bombu. Umjesto toga, koristite jogurt i jaja za lagani preljev koji se lijepo zapeče i stvori zlatnu koricu. Povrće (krumpir, tikvice, patlidžan) narežite tanko i ispecite na papiru za pečenje — bez kapi ulja.

Koji je trik da musaka ostane sočna, a ne gnjecava?

Tajna je u redoslijedu slaganja i kratkom odmoru nakon pečenja.

Prvo ide sloj povrća, zatim nadjev od mesa (ili povrća), pa opet sloj povrća. Na kraju se sve prelije mješavinom jogurta i jaja. Pečenu musaku ostavite da „odmori“ 15 minuta — tada se sokovi ravnomjerno rasporede i musaka se ne raspada.

Kako da musaka ima pun okus bez masnoće?

Za aromu koristite crveni i bijeli luk, malo papra, suhi začin i obavezno — žličicu senfa.

Senf u nadjevu daje dubinu okusa, a da nitko ne zna što je „tajni sastojak“. Dodajte i malo naribane mrkve u meso — daje slatkoću i boju.

Koraci za pripremu sočne musake bez ulja i bešamela

Narežite krumpir i/ili tikvice na tanke kolutove.

Posložite ih na papir za pečenje i peci 15 minuta na 200 °C.

Na tavi (bez ulja) propirjajte crveni i bijeli luk, dodajte mljeveno meso, začine i žličicu senfa.

U vatrostalnu posudu slažite red povrća, red nadjeva, pa opet povrće.

Umutite 2 jaja sa 200 ml jogurta i prelijte preko musake.

Pecite 30–35 minuta na 200 °C dok ne poprimi zlatnu boju.

Ohladite 15 minuta prije rezanja.

Zašto je ova musaka bolja od klasične?

Manje masnoće, više okusa

Laganija za probavu

Brža priprema

Bez kompliciranih umaka

Idealna i za djecu i za goste

Sočna musaka bez bešamela nije mit — to je stvarnost koju možete pripremiti već danas. Bez ulja, bez komplikacija, a s punim, domaćim okusom koji podsjeća na djetinjstvo.