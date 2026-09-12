Jednostavni trikovi
Sočna musaka bez tvrdog krumpira: Preljev od samo dva sastojka čini razliku
Musaka je jedno od onih jela koje gotovo svi vole, no ponekad se dogodi da krumpir ostane tvrd, a unutrašnjost jela suha unatoč lijepo zapečenoj korici. Taj se problem, međutim, može riješiti vrlo jednostavno.
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Tajna je u preljevu od samo dva sastojka koji musaku čini sočnijom, krumpir mekšim, a završni sloj kremastim i zlatno zapečenim, piše Krstarica.com.
Preljev koji mijenja musaku
Za musaku od oko kilogram krumpira pomiješajte dva jaja i 250 mililitara jogurta. Smjesu dobro umutite kako bi bila potpuno glatka.
Složenu musaku najprije pecite oko 35 minuta na 190 stupnjeva. Nakon toga izvadite posudu iz pećnice i preljev ravnomjerno prelijte preko musake, od sredine prema rubovima.
Vratite je u pećnicu i pecite još 20 do 25 minuta. Jogurt će dodati potrebnu vlagu, dok će jaja pomoći da se ona zadrži u završnom sloju. Rezultat je kremastija i sočnija musaka s lijepom zlatnom koricom.
Važno je preljev dodati tek nakon prvog dijela pečenja. Ako ga stavite odmah, tijekom dugog pečenja mogao bi se pretvoriti u tanku koricu, bez učinka na sočnost unutrašnjih slojeva.
Obratite pažnju na debljinu krumpira
Za mekšu musaku krumpir narežite na jednake, tanke kolutove debljine oko 3 do 4 milimetra. Ako su komadi različite debljine, tanki će se skuhati puno prije debelih.
Slojeve rasporedite što ravnomjernije i nemojte stvarati debele naslage uz rubove posude. Prije nego što musaku izvadite iz pećnice, vilicom provjerite krumpir u sredini. Ako lako prolazi kroz njega, jelo je gotovo.
Ako je krumpir još tvrd, vratite musaku u pećnicu na dodatnih pet do deset minuta.
Nemojte je odmah rezati
Još jedan jednostavan trik može napraviti veliku razliku. Nakon pečenja ostavite musaku da odstoji oko 10 minuta.
Tako će se sokovi ravnomjernije rasporediti, preljev će se malo stisnuti, a komadi će se lakše rezati i manje će se raspadati na tanjuru.
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