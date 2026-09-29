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Pohane šnicle bit će hrskave i manje masne: U jaja dodajte samo dvije kapi ovog sastojka
Uz jednostavan trik s dvije kapi limunova soka pohane šnicle mogu dobiti čvršću i hrskaviju koricu, a meso ostati sočno.
Pohane šnicle ne moraju biti masne i gnjecave. Postoji jednostavan trik koji se, kako navodi Krstarica, koristi u restoranima, a ključan je jedan sastojak koji se dodaje u jaja za paniranje.
Dovoljno je u umućena jaja dodati dvije kapi tog sastojka kako bi se promijenila struktura paniranja.
Zašto paniranje upija ulje?
Često se dogodi da nakon prženja šnicli korica vrlo brzo postane mekana i natopljena masnoćom. Iako se može činiti da je problem u prevelikoj količini ulja, uzrok može biti u tome što jaje ostane previše tekuće i što se sloj ne stigne zatvoriti odmah nakon stavljanja mesa u tavu.
Rješenje je dodati dvije kapi limunova soka ili običnog bijelog octa u umućena jaja. Kisela sredina utječe na bjelanjak pa se on brže steže.
Na vrućem mesu tako nastaje zategnut sloj koji zadržava sokove unutar mesa, dok masnoća ostaje izvana. Pritom se okus ne mijenja – dvije kapi na tri jaja navodno se uopće ne osjete.
Kako pripremiti hrskave pohane šnicle
Jaja treba umutiti vilicom, a ne mikserom, i dodati im dvije kapi limunova soka. Sol se ne preporučuje dodavati u jaja jer izvlači vodu.
Meso prvo treba provući kroz brašno, zatim kroz jaja i na kraju kroz krušne mrvice. Nakon toga potrebno ga je odmah staviti u tavu.
Ako panirano meso ostane na dasci 15 minuta prije prženja, brašno će se navlažiti i cijeli postupak može biti manje uspješan.
Kiselina pomaže da se bjelanjak stegne na nižoj temperaturi. Sloj oko mesa tako se brže učvršćuje, ulje ostaje na površini, a korica može ostati hrskava i nakon što se meso ohladi.
Za prženje se preporučuje obično suncokretovo ulje, i to u količini dovoljnoj da meso pluta. Maslinovo ulje može lako zagorjeti i dati gorak okus.
Za dulju hrskavost umjesto krušnih mrvica može se koristiti griz. Krušne mrvice daju tamniju i mekšu koricu, dok je griz navodno pouzdaniji izbor za ovakvu pripremu.
Tri pogreške koje treba izbjeći
Prije paniranja meso treba obrisati papirnatim ubrusom. Voda s mesa može stvarati paru ispod paniranja zbog čega se korica odvaja.
Važno je i dobro zagrijati ulje. To se može provjeriti tako da se u tavu ubaci mrvica krušnih mrvica. Ako odmah zacvrči i ispliva, ulje je dovoljno zagrijano. U mlakom ulju paniranje upija više masnoće.
Tavu također ne treba pokrivati poklopcem jer para može omekšati koricu.
Kako pržiti šnicle u maloj tavi?
Ako se meso priprema u manjoj tavi, najbolje ga je pržiti u dvije ture, po tri šnicle. Gotove komade ne treba slagati jedan na drugi. Umjesto na papirnati ubrus, bolje ih je staviti na rešetku kako bi para mogla izlaziti, a korica ostala hrskava i nakon pola sata.
Problem može nastati i ako se tava pretrpa mesom. Kada se odjednom stavi previše komada, temperatura ulja pada, paniranje se raskvasi i upija masnoću. Zato je bolje pržiti manje komada odjednom.
Isti trik može se primijeniti i kod piletine i svinjetine, ali i kod pohanih tikvica i cvjetače. Povrće tijekom prženja ispušta vodu, pa jaje s limunom pomaže da paniranje ostane na mjestu.
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