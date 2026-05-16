ZABORAVITE MAJONEZU

Salata od krumpira bit će ukusnija ako dodate jedan jednostavan sastojak

16. svi. 2026. 20:44
Ilustracija: Sinawa/Pixabay

Priprema kremaste krumpir salate bez majoneze nekima se može činiti čudnom, a neki je uopće ni ne koriste.

Dolaskom sunčanijih dana mnogi izbjegavaju dugo stajanje uz štednjak, zbog čega je krumpir salata idealan izbor za lagan i ukusan obrok.

Ovaj kremasti klasik je vrlo zasitan, ali veliki broj ljudi odustaje od pripreme zbog velike količine majoneze koja se inače koristi, pa je jelo često teško i masno.

Kathryne Taylor, kuharica i osnivačica bloga Cookie and Kate, otkrila je da se krumpir salata može napraviti i bez majoneze, a da i dalje bude jednako kremasta.

"Za najbolju krumpir salatu bez majoneze, sačuvajte dio vode u kojoj se kuhao krumpir prije nego što je ocijedite. Zatim pomiješajte začinsko bilje i maslinovo ulje s tom škrobnom vodom. Dobit ćete kremastu emulziju koja će krumpiru dati svjež okus", otkrila je.

Tijekom kuhanja krumpira u vodi oslobađa se velika količina škroba, što doprinosi stvaranju svilenkastijeg preljeva za salatu, piše Klix.ba.

Korištenje škrobne vode omogućuje krumpiru da upije više preljeva, pa salata ostaje bogata i kremasta, ali bez težine koju često daje majoneza. Osim što je zdravija alternativa, prirodni okus krumpira u kombinaciji sa soli dodatno poboljšava okus jela, što ga čini odličnim izborom za obiteljske večere, roštilje ili piknike.

Rezanje krumpira prije kuhanja posebno je važno jer ubrzava proces pripreme i sprječava da krumpir kasnije u salati postane kašast. Nasjeckani krumpir treba staviti u veliki lonac, dodati jednu žlicu soli, preliti vodom i kuhati na jakoj vatri dok ne zavrije.

