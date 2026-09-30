igrač utakmice u Sevilli
Lamine Yamal otišao je kući s dva hrvatska dresa
Španjolska je pomela Hrvatsku (4:1) u utakmici 2. kola UEFA-ine Lige nacija na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán, a Barcelonina mlada zvijezda još jednom je pokazala zašto je trenutačno među favoritima za osvajanje Zlatne lopte.
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Lamine Yamal u 10 je utakmica ove sezone za klub i reprezentaciju (osam za Barcelonu, dvije za Španjolsku) zabio 11 golova i podijelio šest asistencija te je trenutačno s razlogom uz Harryja Kanea prvi favorit za osvajanje Zlatne lopte.
Sinoć je u Sevilli bio igrač utakmice protiv Hrvatske; zabio je dvaput i jednom asistirao. Međutim, osim lovorika svjetskih medija, 19-godišnji wunderkind kući je ponio i dva dresa hrvatske reprezentacije.
Kako piše Mundo Deportivo, Ivan Perišić ga je već na poluvremenu zamolio dres, a nakon kraja utakmice napravio je razmjenu i s hrvatskim kapetanom, Lukom Modrićem.
Završit će u posebnoj kolekciji
Mundo Deportivo piše kako će oba dresa imati posebno mjesto u privatnoj kolekciji mladog španjolskog reprezentativca, u kojoj čuva dresove poznatih nogometaša koje je prikupio tijekom prvih godina profesionalne karijere.
Društvo će im praviti i dres Barcelone koji je nosio Diego Maradona tijekom svoje igračke epizode u katalonskom velikanu.
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