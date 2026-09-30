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igrač utakmice u Sevilli

Lamine Yamal otišao je kući s dva hrvatska dresa

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30. ruj. 2026. 10:27
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Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 29, 2026 Spain's Lamine Yamal celebrates scoring their third goal
REUTERS/Marcelo Del Pozo

Španjolska je pomela Hrvatsku (4:1) u utakmici 2. kola UEFA-ine Lige nacija na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán, a Barcelonina mlada zvijezda još jednom je pokazala zašto je trenutačno među favoritima za osvajanje Zlatne lopte.

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Lamine Yamal u 10 je utakmica ove sezone za klub i reprezentaciju (osam za Barcelonu, dvije za Španjolsku) zabio 11 golova i podijelio šest asistencija te je trenutačno s razlogom uz Harryja Kanea prvi favorit za osvajanje Zlatne lopte.

Sinoć je u Sevilli bio igrač utakmice protiv Hrvatske; zabio je dvaput i jednom asistirao. Međutim, osim lovorika svjetskih medija, 19-godišnji wunderkind kući je ponio i dva dresa hrvatske reprezentacije.

Kako piše Mundo Deportivo, Ivan Perišić ga je već na poluvremenu zamolio dres, a nakon kraja utakmice napravio je razmjenu i s hrvatskim kapetanom, Lukom Modrićem.

Završit će u posebnoj kolekciji

Mundo Deportivo piše kako će oba dresa imati posebno mjesto u privatnoj kolekciji mladog španjolskog reprezentativca, u kojoj čuva dresove poznatih nogometaša koje je prikupio tijekom prvih godina profesionalne karijere.

Društvo će im praviti i dres Barcelone koji je nosio Diego Maradona tijekom svoje igračke epizode u katalonskom velikanu.

Teme
hrvatska nogometna reprezentacija ivan perišić lamine yamal luka modrić razmjena dresova

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