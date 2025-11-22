Evo zašto nikada ne biste trebali prati rublje na 40 stupnjeva

Većina perilica rublja nudi program pranja na 40 °C, koji se često smatra standardom za većinu odjevnih predmeta. Međutim, pranje na toj temperaturi u većini slučajeva nije potrebno i može imati više negativnih posljedica nego koristi.
Srećom, ista se odjeća može kvalitetno oprati i na nižim temperaturama, poput 30 stupnjeva ili čak 20 stupnjeva. Moderni programi i deterdženti za pranje omogućuju uklanjanje prljavštine i mrlja čak i na nižim temperaturama.
Kod vidljivih ili tvrdokornih mrlja dovoljno je prethodno tretirati odjeću posebnim sredstvom, a zatim uključiti dulji program pranja.
Pranje na nižim temperaturama ne samo da čuva boje i tkanine, već produljuje vijek trajanja odjeće i štedi energiju. Dakle, nema stvarne potrebe prati rublje na 40 stupnjeva, a prelaskom na 20–30 stupnjeva možete zaštititi odjeću i smanjiti potrošnju energije.
