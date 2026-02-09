Kako očistiti filter za vlakna u perilici za pranje rublja?

Perilice rublja imaju filter za vlakna, baš kao i sušilice, koji biste trebali redovito čistiti kako bi odjeća ostala svježa, ali i kako biste spriječili loše odvodnjavanje i manje učinkovito centrifugiranje.
Većina ljudi zna za filter u sušilici, ali mnogi nisu svjesni da i perilica rublja ima filter za vlakna i dlačice koja zahtijeva redovito čišćenje kako bi vaša odjeća ostala svježa, a uređaj funkcionalan i dugotrajan.
Ovaj filter služi za uklanjanje dlačica, sitnih vlakana i drugih ostataka s odjeće i posteljine tijekom pranja. Ako se začepi, može uzrokovati loše odvodnjavanje, dulje cikluse pranja, manje učinkovito centrifugiranje, pa čak i curenje ili oštećenje motora.
Stručnjaci preporučuju čišćenje filtera za vlakna otprilike svaka dva do četiri tjedna, a svaka dva tjedna ako često perete više od dvije ture dnevno, imate kućne ljubimce ili redovito perete teže količine rublja, pišeklix.ba.
Prvo je važno pronaći gdje se filter nalazi – može biti unutar središnje osovine ili uz rub bubnja, dok kod modela s prednjim punjenjem može biti iza malog poklopca na donjem prednjem dijelu ili na kraju odvodne cijevi. Ako niste sigurni, provjerite upute proizvođača.
Prilikom čišćenja isključite perilicu iz struje i pripremite osnovne alate poput mekane četkice (npr. stare četkice za zube), blagog deterdženta, octa, tople vode i usisavača s nastavkom. Izvadite filter, uklonite nakupine dlačica rukom ili četkom, potopite ga u toplu vodu s deterdžentom ili u mješavinu vode i octa, isperite i vratite na mjesto. Unutrašnjost kućišta također obrišite vlažnom krpom ili usisajte kako biste uklonili preostali otpad.
Redovito održavanje pomaže da perilica rublja radi učinkovitije, odjeća miriše svježije i smanjuje se rizik od mogućih kvarova ili problema s odvodom.
