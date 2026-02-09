Kako očistiti filter za vlakna u perilici za pranje rublja?

Prilikom čišćenja isključite perilicu iz struje i pripremite osnovne alate poput mekane četkice (npr. stare četkice za zube), blagog deterdženta, octa, tople vode i usisavača s nastavkom. Izvadite filter, uklonite nakupine dlačica rukom ili četkom, potopite ga u toplu vodu s deterdžentom ili u mješavinu vode i octa, isperite i vratite na mjesto. Unutrašnjost kućišta također obrišite vlažnom krpom ili usisajte kako biste uklonili preostali otpad.