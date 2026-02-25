Što nikako ne biste trebali prati u perilici rublja

Neki predmeti, poput jastuka od memorijske pjene ili vintage svilenih haljina, općenito su previše osjetljivi da bi izdržali pranje u perilici rublja. Drugi kućanski predmeti, poput blatnjavih ručnika ili teških deka, zapravo mogu oštetiti sam uređaj.
S tim u vezi, izvršna direktorica Laboratorija za čišćenje pri Institutu Good Housekeeping, Carolyn Forte, podijelila je savjete o tome koji se predmeti ne smiju prati u perilici, piše Klix.
Izuzetno prljavi predmeti
Stvari poput ručnika s pijeskom, deka prekrivenih dlakom kućnih ljubimaca, kao i blatnjave odjeće ne smiju se ubacivati izravno u perilicu.
Velika količina pijeska, prljavštine ili dlake kućnih ljubimaca ne samo da može oštetiti perilicu, već se vaša odjeća neće pravilno oprati. Istresite jako prljave ručnike, odjeću i posteljinu vani ili iznad kante za smeće prije pranja. Također možete upotrijebiti valjak za dlačice kako biste uklonili većinu životinjske dlake.
Jastuci od čvrste pjene
Jastuci od čvrste memorijske pjene pružaju izvrsnu potporu vratu, ali se nikada ne smiju prati u perilici rublja. Okretanje bubnja i velika brzina centrifuge mogu oštetiti pjenu.
„Vjerojatno ih se ne bi trebalo ni prati ručno jer se pjena može raspuknuti pod težinom vode. Umjesto toga, investirajte u navlaku za jastuk koja se može prati u perilici“, ističe Forte.
Teške deke
Neke velike i teške deke mogu se prati u perilici, ali važno je uzeti u obzir veličinu i kapacitet vašeg uređaja. Iako veće kućne perilice često mogu podnijeti mješovito punjenje od 10 do 11 kilograma, jedan predmet težak devet kilograma može preopteretiti perilicu.
Stručnjaci preporučuju da ne perete deku težu od sedam kilograma, čak i ako vaša perilica inače može podnijeti punjenje od devet kilograma.
Predmeti označeni za kemijsko čišćenje
Uvijek provjerite etiketu za održavanje prije pranja odjeće u perilici. Ako na etiketi piše „samo kemijsko čišćenje“, riskirate oštećenje, skupljanje ili izbljeđivanje odjeće.
Osjetljive tkanine (svila, kašmir i koža), ukrašeni predmeti te odjeća poput odijela i haljina obično se čiste isključivo kemijski. Određene deke i jastuci također se ne smiju prati u perilici.
Vintage ili osjetljiva odjeća
Vintage odjeću ili modernu odjeću izrađenu od osjetljivih tkanina (svila, kašmir, antilop i čipka) ne treba prati u perilici. Umjesto toga, te predmete treba prati ručno blagim deterdžentom u hladnoj vodi ili odnijeti na kemijsko čišćenje.
Kemijsko čišćenje preporučuje se za plisirane suknje, kožnu odjeću i sve odjevne predmete s ukrasima poput dragulja, šljokica, kožnih zakrpa i slično.
Predmeti s otvorenim patentnim zatvaračem
Bez obzira perete li traperice, jakne ili posteljinu, uvijek provjerite jesu li patentni zatvarači potpuno zatvoreni. Zupci otvorenog patentnog zatvarača lako se mogu zakačiti za tkaninu i poderati odjeću. Također obavezno zatvorite mrežaste vrećice za pranje prije nego što ih stavite u perilicu.
Sve što je ostalo u džepovima
Prilikom punjenja perilice uvijek provjerite džepove kako biste uklonili predmete poput kovanica, ključeva, maramica, starih računa ili balzama za usne.
Ne samo da se stvari poput balzama za usne, papirnatih računa i maramica mogu razmazati po odjeći, već metalni predmeti mogu oštetiti uređaj.
Kožna odjeća
Kao što je ranije spomenuto, određene tkanine poput kože ne bi se trebale prati u perilici. Kada je izložena ciklusu pranja ili visokoj temperaturi, koža može ispucati, naborati se ili se skupiti. Kožne jakne, hlače ili modne dodatke perite isključivo ručno ili ih čistite po potrebi.
Odjeća koja pušta boju
Poznato je da neke boje, posebno crvene i narančaste, blijede tijekom pranja, osobito kada je odjevni predmet nov. To može uzrokovati mrlje na ostatku rublja. Ako ste zabrinuti zbog toga, najbolje je takav odjevni predmet prati ručno i odvojeno.
