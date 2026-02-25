Što nikako ne biste trebali prati u perilici rublja

Velika količina pijeska, prljavštine ili dlake kućnih ljubimaca ne samo da može oštetiti perilicu, već se vaša odjeća neće pravilno oprati. Istresite jako prljave ručnike, odjeću i posteljinu vani ili iznad kante za smeće prije pranja. Također možete upotrijebiti valjak za dlačice kako biste uklonili većinu životinjske dlake.