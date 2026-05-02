Perilica rublja ostat će čista i bez plijesni ako nakon pranja napravite jednu radnju

N1 Hrvatska
02. svi. 2026. 16:08
veš mašina, perilica rublja, pranje odjeće, ručnik - Pixabay/Ilustracija
Pixabay/Ilustracija

Perilice rublja mogu biti leglo plijesni, pa ignoriranje bakterija unutar uređaja brzo može dovesti do puno većeg problema.

To je jedan od najvažnijih uređaja u domu i važno je redovito provjeravati perilicu, jer se u njoj mogu nakupljati ostaci koji privlače plijesan. Perilice rublja mogu dugo ostati vlažne, što plijesan posebno pogoduje, a ako se problem zanemari, spore mogu začepiti odvod i uzrokovati kvar uređaja.

Mnogi izbjegavaju čišćenje perilice jer misle da je to komplicirano, no stručnjaci kažu da je sprječavanje plijesni zapravo jedan od najjednostavnijih zadataka.

"Jedan od najjednostavnijih načina za sprječavanje nastanka plijesni i gljivica jest ostaviti vrata perilice lagano otvorena nakon svakog ciklusa. To omogućuje cirkulaciju zraka unutar bubnja i pomaže isušivanju zaostale vlage.“

Kako spriječiti pojavu plijesni u perilici rublja

Možda zvuči očito, ali odvajanje nekoliko sekundi da otvorite vrata perilice nakon pranja zapravo je najučinkovitiji način da je održite čistom.

Nakon pranja određeni dijelovi, poput bubnja i gumene brtve oko vrata, ostaju mokri, što je idealno za plijesan jer ona uspijeva u vlažnom i tamnom okruženju.

Ako steknete naviku otvaranja vrata i ladice za deterdžent, vlaga će brže ispariti, pa je manja vjerojatnost da će se u perilici razviti plijesan, piše Express.

