putnici ga obožavaju
Od skrivene destinacije do turističkog hita: Ova zemlja postaje novo omiljeno odredište Europe
Albanija je posljednjih godina doživjela pravi turistički procvat. Zemlja koja je desetljećima bila gotovo potpuno zatvorena za svijet danas privlači milijune posjetitelja zahvaljujući prekrasnim plažama, bogatoj povijesti, povoljnim cijenama i spektakularnim planinarskim rutama.
Prema podacima UN Tourism, Albaniju je tijekom 2025. godine posjetilo 11,9 milijuna turista, što je 3,3 posto više nego godinu ranije, a čak 93,6 posto više nego 2019. godine.
Za nagli rast interesa nema samo jednog razloga. Albanija se posljednjih godina sve češće opisuje kao „Maldivi Europe”, ponajviše zbog kristalno čistog mora i pješčanih plaža Albanske rivijere, piše Euronews.
Od Hrvatske preko Crne Gore do Albanije
Turistički trendovi na Balkanu posljednjih su se godina brzo mijenjali. Nakon što su Hrvatska i Dubrovnik postali iznimno popularni među međunarodnim turistima, dio putnika počeo je tražiti mirnije i povoljnije alternative.
Interes se prvo proširio na Crnu Goru, a zatim sve južnije – prema Albaniji.
Dodatni poticaj dao je razvoj zračnog prometa. Međunarodna zračna luka u Tirani proširila je svoju ponudu, a dolazak niskotarifnog prijevoznika Wizz Air, koji je 2020. otvorio bazu u Tirani, omogućio je povoljne letove prema brojnim europskim gradovima.
Albanija je pritom privlačna jer na relativno malom prostoru nudi vrlo različita iskustva – od povijesnih gradova i planina do plaža i živahnog noćnog života.
Tirana za ljubitelje povijesti
Glavni grad Tirana odlična je početna točka za upoznavanje burne albanske prošlosti.
U središtu grada nalazi se Skenderbegov trg, nazvan po nacionalnom junaku Gjergju Kastriotiju Skenderbegu, koji se u 15. stoljeću borio protiv Osmanlija.
Ljubitelje novije povijesti posebno bi mogao zanimati House of Leaves, muzej posvećen Sigurimiju, zloglasnoj albanskoj tajnoj policiji iz vremena komunističkog režima. Posjetitelji ondje mogu vidjeti nekadašnje prostorije za ispitivanje, kao i dokumente, fotografije i snimke iz tog razdoblja.
Jedan od najupečatljivijih podsjetnika na doba diktatora Envera Hoxhe svakako su brojni bunkeri. Procjenjuje se da ih je u zemlji bilo čak 5,7 po četvornom kilometru.
U Tirani se mogu posjetiti i muzeji Bunk'art 1 i Bunk'art 2, smješteni u nekadašnjim vojnim bunkerima.
Za odmor od povijesti vrijedi prošetati Tvrđavom Tirane, danas prostorom s restoranima, kafićima i trgovinama. Grad je poznat i po relativno pristupačnim cijenama te živahnom noćnom životu.
Shkodër za mirniji odmor uz jezero
Na sjeveru zemlje nalazi se Skadarsko jezero, najveće jezero južne Europe, koje dijele Albanija i Crna Gora.
Grad Shkodër najbolje je istraživati pješice ili biciklom, a iznad njega se nalazi povijesni dvorac Rozafa. Ovo je destinacija za one koji žele usporiti i pobjeći od gužve.
U blizini se nalaze i jezero Koman te rijeka Shala, a Shkodër je ujedno jedno od polazišta za istraživanje albanskih Alpa.
Albanske Alpe za ljubitelje planinarenja
Za one koji preferiraju aktivni odmor, jedno od najpoznatijih iskustava je planinarska ruta između Valbone i Thetha.
Staza je duga oko 12 kilometara, a za njezin obilazak potrebno je između sedam i deset sati. Put prolazi kroz gotovo netaknutu prirodu, uz dramatične planinske vrhove i livade prepune divljeg cvijeća.
Albanska rivijera postala pravi turistički magnet
Ipak, najveći turistički hit posljednjih godina nedvojbeno je Albanska rivijera.
Kristalno čisto more i pješčane ili šljunčane plaže razlog su zbog kojeg je mnogi uspoređuju s Maldivima. Među najpopularnijim destinacijama su Vlora, Dhermi, Saranda i Ksamil.
Zbog snažnog rasta turizma posljednjih godina intenzivno se ulaže i u hotelsku infrastrukturu. Uz brojne manje apartmane i hotele, na obali se otvaraju i luksuzni objekti međunarodnih hotelskih lanaca.
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