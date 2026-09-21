NISU SUSRETLJIVI
Turisti ih izdvojili kao najmanje gostoljubive destinacije: "Domaćini su hladni..."
Putovanja mnogima pružaju priliku za upoznavanje novih kultura, kušanje lokalne hrane i druženje s ljudima koji žive na destinaciji koju posjećuju.
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No iskustvo nije svugdje jednako. Neke popularne destinacije među turistima imaju reputaciju manje gostoljubivih, ponajprije zbog načina komunikacije, odnosa prema strancima i kulturnih razlika.
O toj je temi za Daily Mail govorila Jo Hayes, osnivačica internetske stranice EtiquetteExpert.org koja se bavi bontonom. Na temelju iskustava i mišljenja putnika te procjena stručnjakinje za bonton izdvojeno je nekoliko popularnih destinacija na kojima se turisti češće susreću s hladnim ili neljubaznim ponašanjem domaćina.
Ipak, takav odnos ne mora nužno biti namjerno nepristojan. Na doživljaj gostoljubivosti mogu utjecati različite navike i shvaćanja primjerenog ponašanja.
Među mjestima koja posjetitelji često spominju u tom kontekstu su Italija, Njemačka i Južna Koreja. Neki turisti u Italiji žalili su se na guranje, odnosno preskakanje redova, dok su drugi opisivali neugodna iskustva s domaćinima u njemačkim gradovima. Jedan posjetitelj Seula rekao je da su mu ljudi ondje djelovali prilično grubo i izravno.
Na popisu je i New York, gdje posjetitelji ubrzan i izravan način života mogu protumačiti kao neljubaznost. Spominju se i Poljska, Mađarska i Češka, no Hayes u slučaju tih zemalja posebno ističe kulturne razlike. Način komunikacije koji se strancu može učiniti hladnim, domaćini možda uopće ne doživljavaju kao nepristojan.
Najmanje gostoljubiva destinacija
Na samom vrhu našao se Pariz. Hayes kaže da posjetitelji ondje mogu naići na prilično suzdržan odnos, osobito ako ne govore francuski.
Iako mnogi Parižani govore engleski, neki navodno nerado komuniciraju na tom jeziku te pokazuju nezadovoljstvo prema turistima koji ne znaju francuski. Pritom Hayes naglašava da se takva iskustva ne mogu odnositi na cijelu Francusku jer druge francuske regije prema posjetiteljima mogu biti znatno gostoljubivije.
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