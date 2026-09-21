Turisti ih izdvojili kao najmanje gostoljubive destinacije: "Domaćini su hladni..."

Među mjestima koja posjetitelji često spominju u tom kontekstu su Italija, Njemačka i Južna Koreja. Neki turisti u Italiji žalili su se na guranje, odnosno preskakanje redova, dok su drugi opisivali neugodna iskustva s domaćinima u njemačkim gradovima. Jedan posjetitelj Seula rekao je da su mu ljudi ondje djelovali prilično grubo i izravno.