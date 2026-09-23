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Lonely Planet otkrio gdje putovati 2027.: Na popisu se našao i biser hrvatske obale
Turistički vodič Lonely Planet objavio je svoju listu "Best in Travel" za 2027. godinu, a među preporučenim europskim destinacijama našao se i jedan hrvatski grad.
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Godišnji izbor sastavlja međunarodna zajednica putničkih stručnjaka, a podijeljen je na 25 najboljih destinacija i 25 iskustava koja vrijedi doživjeti.
Među ovogodišnjim preporukama nalaze se mjesta iz svih dijelova svijeta, od Novog Zelanda i Maldiva do Meksika i Indije. No posebno je zanimljiv europski dio popisa, piše Euronews.
Šibenik među preporučenim europskim destinacijama
Hrvatsku na listi predstavlja Šibenik, jedan od najstarijih gradova na Jadranu.
Lonely Planet ističe njegovu impresivnu arhitekturu, gastronomsku ponudu i brojne festivale koji se tijekom godine održavaju u gradu. Šibenik se tako našao u društvu destinacija koje turistički stručnjaci preporučuju za putovanja u 2027. godini.
Od Švedske rivijere do španjolskog Leóna
Među europskim destinacijama Lonely Planet izdvaja i širu regiju Veneta u Italiji. Umjesto da se posjetitelji zadrže samo u Veneciji, preporučuje istraživanje Dolomita, jezera Garda te gradova poput Verone i Padove.
U Španjolskoj se ističe León, srednjovjekovni grad na popularnom Camino de Santiago, poznat po gotičkoj arhitekturi i Gaudíjevoj građevini Casa Botines.
Ljubitelji hladnijih krajeva mogu se zaputiti u Skanör-Falsterbo na jugu Švedske. Dva povezana gradića u pokrajini Skåne poznata su kao „švedska rivijera”, a nude plaže, prirodne rezervate i mirniji odmor uz more.
Na popisu je i Dessau u Njemačkoj, grad koji je snažno povezan s Bauhausom i njegovim arhitektonskim nasljeđem.
Najzanimljivija iskustva za 2027.
Lonely Planet nije birao samo destinacije, već i iskustva koja vrijedi rezervirati.
Za ljubitelje pješačenja preporučuje se St Cuthbert's Way, povijesna hodočasnička ruta duga oko 100 kilometara koja povezuje Škotsku i sjever Engleske.
Za ljubitelje automobilskih putovanja tu je Route Napoléon u Francuskoj. Ruta prolazi kroz mjesta poput Grassea, Castellanea i Sisterona, a 2027. obilježit će 95 godina postojanja.
Na moru se preporučuje plovidba oko Liparskih otoka u Italiji, poznatih po dramatičnoj obali, kristalno čistom moru i autentičnom talijanskom ugođaju.
Među preporukama je i istraživanje Egejskog mora u Grčkoj, gdje se može upoznati bogata pomorska povijest tog područja.
Za kraj, Lonely Planet izdvaja Killary Fjord u Irskoj, dio poznate Wild Atlantic Way rute. Iako cijela ruta uz atlantsku obalu ima oko 2600 kilometara, Killary Fjord preporučuju kao jedno od mjesta s najimpresivnijim krajolicima u zemlji.
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