Želite raditi i nakon umirovljenja? Evo koja opcija donosi veća primanja

U tom slučaju osoba ima prava iz radnog odnosa kao i drugi zaposleni, ali se za vrijeme rada obustavlja ili smanjuje isplata mirovine. Ako je osoba mlađa od 65 godina isplata mirovine se obustavlja, a ako je starija od 65 godina te odmah nakon odlaska u starosnu mirovinu nastavlja raditi ima pravo na isplatu polovice mirovine.