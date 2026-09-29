doprinosi i izračun
Utvrđivanje mirovinskog staža: Evo kako "pronaći" razdoblje koje vam nedostaje
Utvrđivanje mirovinskog staža bitna je stavka za točan izračun mirovine. Mirovinski staž potrebno je ponekad posebno utvrditi, primjerice za razdoblja u kojima je osoba sama sebi uplaćivala doprinose.
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Ako vam neki period mirovinskog staža nije utvrđen, a nedostaje vam potrebna dokumentacija, možete podnijeti zahtjev HZMO-u za utvrđivanje mirovinskog staža, piše Jasmina Grgurić Zanze za Mirovinu.hr.
Podatke o stažu može pronaći i HZMO
"U zahtjevu Zavodu za mirovinsko osiguranje za utvrđivanje mirovinskog staža navedite koje razdoblje nedostaje i priložite sve dokaze koje imate. Ako nemate svu dokumentaciju, HZMO u postupku može provjeriti podatke kojima raspolaže u svojim službenim evidencijama i druge dostupne podatke. Ako se utvrde nove činjenice vezane uz plaćene doprinose i status osiguranika, može se naknadno utvrditi svojstvo osiguranika i mirovinski staž", podsjetili su ovih dana iz HZMO-a.
Građani mogu putem e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani provjeriti koje podatke HZMO već ima te na isti način podnijeti zahtjev za razdoblje staža koje nije utvrđeno. Uvid u staž osiguranja vidljiv je u sustavu e-Radna knjižica, dok e-Potvrde nude podatke o stažu, plaći i drugim primicima.
Mirovinski staž u izračunu mirovine
Svota mirovine računa se tako da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. Osobni bodovi ovise o mirovinskom stažu i plaćama koje je osiguranik ostvario za vrijeme radnog vijeka, a utvrđuju se tako da se prosječni vrijednosni bodovi pomnože s ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom i jednako se računaju za sve vrste mirovina.
Aktualna vrijednost mirovne mijenja se svakih šest mjeseci redovnim polugodišnjim usklađivanjem mirovina od 1. siječnja i 1. srpnja, a sada iznosi 15,64 eura. Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža iznosi 16,58 eura.
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