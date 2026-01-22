Oglas

Važno ih je uzimati redovito

Čajevi za imunitet: Ovih 5 vrsta su posebno dobri, isprobajte ih već ove zime

author
N1 Hrvatska
|
22. sij. 2026. 22:28
Čaj
Ilustracija / Pixabay

Kada smo bolesni obično pijemo čajeve da nam bude bolje. Postoji više vrsta čajeva, a samo neki od njih će biti dobri kao čajevi za imunitet.

Oglas

Čajevi za imunitet se ne bi trebali piti samo kod bolesti, nego svaki dan. Na ovaj način će se zaštiti imunitet od bakterija, virusa i upala. Ako dođe do bolesti opet postoje čajevi koji djeluju na određene načine.

Važno ih je uzimati redovito, ali isto tako ne pretjerivati s većom količinom istog čaja.

U najbolje čajeve za imunitet spadaju čaj od đumbira koji može svatko napraviti sam, zeleni čaj, crni čaj, čaj od kurkume i čaj od kamilice.

Kako djeluju čajevi za imunitet?

Čajevi su dobri za imunitet jer sadrže antioksidanse polifenole, odnosno flavonole koji su se pokazali kao dobri za snižavanje krvnog tlaka i kolesterola. Osim toga, ovi antioksidansi su dobri za zaštitu tijela od slobodnih radikala koji mogu oslabiti imunološki sistem.

Za najbolji učinak je potrebno piti redovito čajeve, a bolji će biti čajevi u rinfuzi, odnosno oni koji nisu tvornički obrađeni. Jednako tako, najbolje je čajeve piti nezaslađene i pridržavati se uputstva na kutiji o temperaturi vode i vremenu ostavljanja čaja u vodi.

Koji su čajevi za imunitet?

Više je čajeva koji djeluju dobro na imunitet. Neki od njih su biljni, drugi voćni, a kao najpoznatiji čaj za ovu svrhu je zeleni.

1. Zeleni čaj

Zeleni čaj i njegove komponente imaju protuupalna, antioksidativna i antikacerogena svojstva. Istraživanje je pokazalo da zeleni čaj može imati važnu ulogu u tretiranju alergijskih reakcija.

Osim toga, zeleni čaj ima važnu ulogu za crijeva i održavanje crijevne mikrobiote. Crijeva su inače najveći odjeljak imunološkog sustava pa na taj način zeleni čaj ima važnu ulogu za imunitet.

Ipak, potrebno je napraviti dodatna istraživanja.

2. Čaj od đumbira

Čaj od đumbira se najčešće koristi kod mučnina, a dobar je i kod prehlada i grlobolje. On sadrži antioksidans gingerol, ali i vitamine i minerale poput vitamina B3 i B6, željeza, fosfora i vitamina C.

Đumbir je dobar za podizanje imuniteta i smanjivanje upala. Treba paziti da se ne koristi u kombinaciji s pojedinim lijekovima.

3. Čaj od kamilice

Ovaj čaj se najčešće pije za smirenje i prije spavanja. Ipak, domaći čaj od kamilice ima i druge pogodnosti. Pokazalo se da može poboljšati imunološki sustav i da pomaže u borbi s infekcijama koje se povezuju s prehladom.

4. Čaj od kurkume

Dobro je poznato da je kurkuma ljekoviti začin. Ona sadrži visok udio antioksidansa koji smanjuju upale i djeluju na imunitet. Kurkuma je glavni sastojak zlatnog mlijeka, napitka koji se pije kod prehlada i sličnih upala.

5. Crni čaj

Crni čaj također sadrži antioksidanse koji imaju jedinstveni efekt na imunološki sustav. Istraživanje je pokazalo da su ljudi koji nemaju kronične bolesti, a pili su tri šalice crnog čaja na dan šest mjeseci, poboljšali svoj imunitet.

Ipak, potrebno je napraviti više istraživanja kako bi se potvrdio pozitivan učinak crnog čaja.

Zaključak

Određeni čajevi će imati pozitivan učinak na imunitet, a to pokazuju i pojedina istraživanja.

Među najpoznatijim je tako zeleni čaj koji ima brojne benefite. Ipak, važno je znati da pojedine čajeve ne smiju konzumirati baš svi, ali i da je potrebno napraviti dodatna istraživanja o čajevima za imunitet.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
crni čaj imunitet kamilica zeleni čaj čaj čaj od kamilice čaj od kurkume čaj od đumbira čajevi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ