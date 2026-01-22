Važno ih je uzimati redovito
Čajevi za imunitet: Ovih 5 vrsta su posebno dobri, isprobajte ih već ove zime
Kada smo bolesni obično pijemo čajeve da nam bude bolje. Postoji više vrsta čajeva, a samo neki od njih će biti dobri kao čajevi za imunitet.
Oglas
Čajevi za imunitet se ne bi trebali piti samo kod bolesti, nego svaki dan. Na ovaj način će se zaštiti imunitet od bakterija, virusa i upala. Ako dođe do bolesti opet postoje čajevi koji djeluju na određene načine.
Važno ih je uzimati redovito, ali isto tako ne pretjerivati s većom količinom istog čaja.
U najbolje čajeve za imunitet spadaju čaj od đumbira koji može svatko napraviti sam, zeleni čaj, crni čaj, čaj od kurkume i čaj od kamilice.
Kako djeluju čajevi za imunitet?
Čajevi su dobri za imunitet jer sadrže antioksidanse polifenole, odnosno flavonole koji su se pokazali kao dobri za snižavanje krvnog tlaka i kolesterola. Osim toga, ovi antioksidansi su dobri za zaštitu tijela od slobodnih radikala koji mogu oslabiti imunološki sistem.
Za najbolji učinak je potrebno piti redovito čajeve, a bolji će biti čajevi u rinfuzi, odnosno oni koji nisu tvornički obrađeni. Jednako tako, najbolje je čajeve piti nezaslađene i pridržavati se uputstva na kutiji o temperaturi vode i vremenu ostavljanja čaja u vodi.
Koji su čajevi za imunitet?
Više je čajeva koji djeluju dobro na imunitet. Neki od njih su biljni, drugi voćni, a kao najpoznatiji čaj za ovu svrhu je zeleni.
1. Zeleni čaj
Zeleni čaj i njegove komponente imaju protuupalna, antioksidativna i antikacerogena svojstva. Istraživanje je pokazalo da zeleni čaj može imati važnu ulogu u tretiranju alergijskih reakcija.
Osim toga, zeleni čaj ima važnu ulogu za crijeva i održavanje crijevne mikrobiote. Crijeva su inače najveći odjeljak imunološkog sustava pa na taj način zeleni čaj ima važnu ulogu za imunitet.
Ipak, potrebno je napraviti dodatna istraživanja.
2. Čaj od đumbira
Čaj od đumbira se najčešće koristi kod mučnina, a dobar je i kod prehlada i grlobolje. On sadrži antioksidans gingerol, ali i vitamine i minerale poput vitamina B3 i B6, željeza, fosfora i vitamina C.
Đumbir je dobar za podizanje imuniteta i smanjivanje upala. Treba paziti da se ne koristi u kombinaciji s pojedinim lijekovima.
3. Čaj od kamilice
Ovaj čaj se najčešće pije za smirenje i prije spavanja. Ipak, domaći čaj od kamilice ima i druge pogodnosti. Pokazalo se da može poboljšati imunološki sustav i da pomaže u borbi s infekcijama koje se povezuju s prehladom.
4. Čaj od kurkume
Dobro je poznato da je kurkuma ljekoviti začin. Ona sadrži visok udio antioksidansa koji smanjuju upale i djeluju na imunitet. Kurkuma je glavni sastojak zlatnog mlijeka, napitka koji se pije kod prehlada i sličnih upala.
5. Crni čaj
Crni čaj također sadrži antioksidanse koji imaju jedinstveni efekt na imunološki sustav. Istraživanje je pokazalo da su ljudi koji nemaju kronične bolesti, a pili su tri šalice crnog čaja na dan šest mjeseci, poboljšali svoj imunitet.
Ipak, potrebno je napraviti više istraživanja kako bi se potvrdio pozitivan učinak crnog čaja.
Zaključak
Određeni čajevi će imati pozitivan učinak na imunitet, a to pokazuju i pojedina istraživanja.
Među najpoznatijim je tako zeleni čaj koji ima brojne benefite. Ipak, važno je znati da pojedine čajeve ne smiju konzumirati baš svi, ali i da je potrebno napraviti dodatna istraživanja o čajevima za imunitet.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas