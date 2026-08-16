Zaboravite kavu! Liječnici preporučuju da dan započnete ovim napitkom

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Ako jutro ne možete zamisliti bez šalice kave, možda biste trebali razmisliti o tome što prvo unosite u organizam nakon buđenja. Stručnjaci ističu da je nakon noćnog sna najvažnije nadoknaditi izgubljenu tekućinu, a kao dobar izbor preporučuju topli biljni čaj.

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Tijekom noći tijelo gubi tekućinu disanjem i metaboličkim procesima, zbog čega je jutarnja hidracija važna za normalno funkcioniranje organizma. Čak i blaga dehidracija može usporiti pojedine stanične procese i utjecati na razinu energije.

Prema gastroenterolozima koje citira EatingWell, topli i blagi napici poput biljnog čaja mogu nježno „probuditi“ probavni sustav. Toplina opušta želudac i tanko crijevo te potiče peristaltiku, odnosno prirodne kontrakcije koje omogućuju kretanje sadržaja kroz probavni trakt, piše Klix.ba.

Zašto baš topli biljni čaj?

Jedna od glavnih prednosti toplog čaja je jednostavnost. Nisu potrebni skupi pripravci ni posebni dodaci – običan biljni čaj može biti sasvim dovoljan za ugodan početak dana.

Topla tekućina može pomoći pokretljivosti probavnog sustava i olakšati prolazak sadržaja kroz crijeva. Istodobno nadoknađuje tekućinu izgubljenu tijekom spavanja, bez osjećaja težine u želucu.

Određeni biljni čajevi mogu biti koristan izbor i za osobe koje ujutro imaju osjetljiv želudac. Čaj od đumbira, primjerice, često se koristi za ublažavanje mučnine, dok se čaj od kamilice ili mente tradicionalno povezuje s umirujućim učinkom na probavni sustav.

Što ako ne volite čaj?

Ako biljni čaj nije vaš izbor, stručnjaci navode i nekoliko jednostavnih alternativa.

Topla voda s limunom može biti ugodan način za početak dana, dok je obična voda najjednostavniji način nadoknade tekućine i može pridonijeti urednoj probavi.

Za one koji se bude gladni, opcija može biti i proteinski smoothie, koji istodobno osigurava tekućinu i hranjive tvari. Dodavanje izvora proteina može pomoći u održavanju sitosti i stabilnije razine energije.

Ipak, najvažnije je ne komplicirati. Nakon nekoliko sati sna tijelu je prije svega potrebna tekućina, pa čaša vode ili šalica toplog, nezaslađenog biljnog čaja mogu biti jednostavan prvi korak prema hidratiziranom početku dana.