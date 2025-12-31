Ovaj zdravi čaj možda uništava vašu jetru

Iako je zabilježeno tek oko 100 slučajeva diljem svijeta, HILI može dovesti do akutnog zatajenja jetre ili dugotrajnog oštećenja koje traje mjesecima ili godinama. Problem je što točan sastojak čaja koji uzrokuje oštećenje još nije u potpunosti poznat, a kombiniranje čaja s lijekovima ili drugim biljkama može dodatno pogoršati situaciju.