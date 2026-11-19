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Novinarka postavila Trumpu jedno pitanje, Kinezi joj odmah zabranili pristup konferencijama
Kineske vlasti nisu dopustile novinarki Bloomberga Annmarie Hordern da prati povijesni trilateralni sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Shenzhenu.
Odluka je uslijedila nakon što je Hordern tijekom ranijeg susreta Trumpa i Xija američkom predsjedniku postavila pitanje o Jensenu Huangu, bivšem čelniku tehnološke kompanije Nvidia, prenosi Queen City News.
Tijekom bilateralnog sastanka američkog i kineskog predsjednika Hordern je glasno upitala Trumpa "Predsjedniče Trump, je li Jensen Huang bio nelojalan Sjedinjenim Američkim Državama?"
Nakon tog događaja kineski dužnosnici odlučili su joj uskratiti pristup sastanku trojice predsjednika, proizlazi iz izvještaja dostavljenog predstavnicima medija.
Bijela kuća pokušala je ishoditi dopuštenje da Hordern ipak bude dio novinarske skupine kojoj je omogućeno praćenje početka trilateralnog sastanka. Međutim, kineska strana nije prihvatila taj zahtjev.
Kineski dužnosnici svoju su odluku obrazložili tvrdnjom da se glasno postavljanje pitanja tijekom službenih susreta smatra izrazito nepristojnim i neprimjerenim ponašanjem.
U središtu incidenta našao se Jensen Huang, suosnivač i donedavni izvršni direktor američke tehnološke kompanije Nvidia, jednog od najvažnijih svjetskih proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju.
Huang je prošlog tjedna napustio čelnu poziciju u kompaniji nakon što je priznao izvanbračnu vezu s poslovnom ženom Alice Huang. U međuvremenu su se pojavile sumnje da je ona povezana s kineskim obavještajnim službama.
Prema izvještajima američkih medija, predmet istrage postala je mogućnost da su kineske obavještajne strukture pokušale iskoristiti njihov privatni odnos za pristup povjerljivim informacijama ili naprednim američkim tehnologijama.
Posebnu pozornost izazvale su sumnje povezane s mogućim pristupom Kine sofisticiranim Nvidijinim čipovima, koji imaju ključnu ulogu u razvoju sustava umjetne inteligencije.
Ipak, zasad nema dokaza koji bi potvrdili da je Huang sudjelovao u špijunaži ili da su druge osobe povezane sa slučajem počinile kaznena djela.
Nvidia je zbog cijelog slučaja pokrenula neovisnu istragu, a američke vlasti počele su razmatrati moguće posljedice za nacionalnu sigurnost.
Trump stao u Huangovu obranu
Dodatnu političku težinu slučaju daje činjenica da je Huang godinama održavao bliske odnose s Donaldom Trumpom.
Američki predsjednik tijekom svojeg mandata podržavao je dio Huangovih nastojanja usmjerenih na ublažavanje američkih ograničenja izvoza naprednih poluvodiča na kinesko tržište.
Nakon izbijanja skandala Trump je javno stao u obranu bivšeg direktora Nvidije, dovodeći u pitanje mogućnost da je Huang svjesno postupao protiv američkih sigurnosnih interesa.
Podržao je i inicijative kojima se traži Huangov povratak na čelo kompanije.
Trump je ranije izjavio da Huanga smatra časnim čovjekom te izrazio sumnju da je znao za navodne veze žene s kojom je bio u odnosu s kineskim obavještajnim strukturama.
Upravo je pitanje o Huangovoj mogućoj nelojalnosti Sjedinjenim Državama, koje je Bloombergova novinarka postavila Trumpu, dovelo do njezina isključenja iz novinarske skupine na trilateralnom sastanku u Shenzhenu.
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