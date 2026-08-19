Neobičan incident
FOTO / Zrakoplov Ryanaira nije mogao poletjeti zbog neočekivanog gosta, pokrenuta hitna intervencija
Neobičan incident dogodio se u nedjelju navečer, 16. kolovoza, u zračnoj luci „Nikos Kazantzakis“ u Heraklionu na Kreti, kada je sup sletio na rep Ryanirovog zrakoplova koji se pripremao za polijetanje.
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Velika ptica grabljivica odbijala se pomaknuti, zbog čega su hitno pozvani vatrogasci. Vatrogasci iz 2. vatrogasne postaje Zračne luke Heraklion izašli su na pistu te uspjeli sigurno prići ptici i ukloniti je bez ozljeđivanja, piše Greek Reporter.
Kako se incident odvijao
Priča je dospjela u javnost zahvaljujući objavi lokalne Facebook stranice Dia-SOS-te ti Messara. Prema objavi, vatrogasac Antonis Petrakis podijelio je detalje i fotografije intervencije. Na fotografijama se vidi golema ptica kako miruje na stražnjem dijelu zrakoplova dok joj članovi ekipe pažljivo prilaze i uklanjaju je.
Iako prizor ptice na putničkom zrakoplovu izgleda nesvakidašnje, životinja te veličine predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost zračnog prometa. Vatrogasci su brzo reagirali i oslobodili repni dio zrakoplova, vodeći računa i o sigurnosti leta i o dobrobiti supa, nakon čega je zrakoplov dobio dopuštenje za polijetanje.
Divlja populacija supova na Kreti
Na Kreti živi najveća otočna populacija bjeloglavih supova na svijetu, a više od tisuću tih ptica nastanjuje krševite planine i klance otoka.
Lokalno poznati kao „prirodni čistači“, ovi veliki strvinari imaju važnu ulogu u otočnom ekosustavu jer uklanjaju uginulu stoku i tako pomažu u sprječavanju širenja bolesti.
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