FOTO / Zrakoplov Ryanaira nije mogao poletjeti zbog neočekivanog gosta, pokrenuta hitna intervencija

Iako prizor ptice na putničkom zrakoplovu izgleda nesvakidašnje, životinja te veličine predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost zračnog prometa. Vatrogasci su brzo reagirali i oslobodili repni dio zrakoplova, vodeći računa i o sigurnosti leta i o dobrobiti supa, nakon čega je zrakoplov dobio dopuštenje za polijetanje.