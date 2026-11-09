"Život s nama znači da dijelimo iskustva i okoliš, a ljubav prema kućnim ljubimcima potiče nas da im tijekom cijelog života osiguravamo hranu, tjelesnu aktivnost i zdravstvenu skrb. To znači da mnoga otkrića dobivena istraživanjem naših ljubimaca, koji žive kraće od nas, možemo primijeniti i na ljude."