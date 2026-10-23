"zaslužuju topli dom"
Udomite ljubimca s invaliditetom: "Ljubav ne zna za prepreke"
Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba promicat će u subotu, 24. listopada, na Trgu bana Josipa Jelačića udomljavanje pasa i mačaka s invaliditetom u sklopu programa „Udomljavanje je fora” pod geslom „Ljubav ne zna za prepreke”.
Oglas
Novom akcijom Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu promiče se udomljavanje pasa i mačaka s invaliditetom, gdje je trenutačno desetak pasa i mačaka s različitim vrstama invaliditeta.
"Neke životinje nemaju jednu nožicu, druge su gluhe, slabovidne ili slijepe. Neke su od njih rođene s invaliditetom, a ostalima je invaliditet posljedica ozljede ili bolesti. Svaka od tih životinja zaslužuje topli dom i ljude koji će se o njoj brinuti", stoji u priopćenju Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.
U priopćenju ističu kako se na udomljavanje psa ili mačke s invaliditetom lakše odlučuju oni koji su već imali ljubimca s invaliditetom jer znaju što znači takva vrsta brige.
"U većini slučajeva takva životinja sama uspješno pronalazi način na koji se s time nosi. Pas svladava hod na tri noge, a slijepa se mačka u orijentaciji vodi osjetilima koja ima na raspolaganju. Tim su životinjama od izuzetne važnosti osjećaj sigurnosti i čovjekova ljubav", navode iz Ustanove.
Za pse i mačke s invaliditetom koji čekaju odlazak u trajni dom, u skloništu u Dumovcu pomažu građani koji ih primaju na privremeno udomljenje, a važnu ulogu imaju i inozemni studenti Veterinarskog fakulteta, koji se, dok borave u Zagrebu, brinu o nekoliko mačaka s invaliditetom.
U Skloništu je trenutačno 90 pasa i 20 mačaka. Ako građani u nekoj "dumovečkoj njuškici", čija je priča objavljena na društvenim mrežama ili internetskoj stranici Skloništa, prepoznaju budućeg ljubimca, dodatne informacije mogu dobiti putem e-adrese: [email protected].
Akciju "Udomljavanje je fora" organiziraju Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba te Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba, u čijem je sastavu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba. U akciji će sudjelovati i udruga Prijatelji životinja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas