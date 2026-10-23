Udomite ljubimca s invaliditetom: "Ljubav ne zna za prepreke"

"Neke životinje nemaju jednu nožicu, druge su gluhe, slabovidne ili slijepe. Neke su od njih rođene s invaliditetom, a ostalima je invaliditet posljedica ozljede ili bolesti. Svaka od tih životinja zaslužuje topli dom i ljude koji će se o njoj brinuti", stoji u priopćenju Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.