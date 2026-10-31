Od kitova do slonova: Tuguju li i divlje životinje?

More je uz poznatu australsku obalu Gold Coast bilo iznimno mirno jednoga zimskog jutra. Nedaleko od grebena Palm Beach plivalo je dvoje grbavih kitova, no jedan se neprestano vraćao na isto mjesto na morskom dnu. Mlada ženka opetovano je zaranjala, dodirujući pritom mladunče glavom i prsnom perajom. U jednom trenutku prišla mu je vrlo blizu, pri čemu se činilo da pokušava uspostaviti kontakt očima i provjeriti pokazuje li ikakve znakove života. Pokraj mladunčeta je ostala gotovo dva sata, dok je nedaleko od nje plivao drugi odrasli kit. Na snimci se čulo i njihovo glasanje.