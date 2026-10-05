Mačke nas usrećuju? Znanstvenici otkrili iznenađujući utjecaj na ljudsku psihu

"To je u suprotnosti s jednostavnom pretpostavkom da veći broj mačaka nužno znači i veću izloženost parazitu te upućuje na to da bi čimbenici poput načina držanja kućnih ljubimaca, sanitarnih uvjeta i socioekonomskih okolnosti mogli biti važni", rekao je biolog Javier I. Borráz-León iz Nacionalnog instituta za psihijatriju Ramón de la Fuente Muñiz u Meksiku.