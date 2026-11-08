Neželjeni podstanari
Žena je nabavila mačke, a one si donijele ljubimce: Prekipjelo joj je kad je otkrila što se krije iza hladnjaka
Žena je nabavila dvije mačke, ne sluteći da će joj upravo one u kuću dovesti neželjene goste. Umjesto da je riješe problema s miševima, njezini su ljubimci odlučili napraviti upravo suprotno.
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Kako je ispričala za britanski The Guardian, njezina kuća nalazila se pokraj šume pune glodavaca, ali miševa u njoj nikada nije bilo. Sve se promijenilo tijekom lockdowna, kada je nabavila dva mačića, Mimi i Rubena.
Čim su dovoljno odrasli, počeli su loviti šumske miševe. No umjesto da ih pojedu, donosili su ih kući i puštali na slobodu, i to potpuno žive.
„Možda su mislili da bi miševi bili zabavni kućni ljubimci”, našalila se vlasnica.
Umjesto mačaka, miševe su lovili ukućani
Kad bi mačke donijele novog gosta, sjedile bi ispred ormarića ili podnih lajsni i ispuštale neobične zvukove. Ukućani bi tada morali pomicati namještaj, puzati po podu i pokušavati uhvatiti miševe plastičnim posudama.
Ulovljene miševe vraćali su u šumu, pazeći da mačke ne vide gdje su ih pustili. Ipak, neki su se uspjeli sakriti u kući.
Autorica priznaje da su joj miševi simpatični, a jednog je čak pokušala pripitomiti nakon što ga je treći put spašavala od svojih mačaka. No njezin pokušaj zbližavanja nije dobro završio.
„Umjesto da mi zahvali, ugrizao me za prst pa sam morala primiti dodatnu dozu cjepiva protiv tetanusa. Proklete mačke”, napisala je.
Najgore iznenađenje čekalo ju je iza hladnjaka
Ipak, pravi šok uslijedio je kada se kućom počeo širiti neugodan miris. Isprva je podsjećao na pokvarena jaja, ali s vremenom je postao nepodnošljiv.
Kad je napokon odmaknula hladnjak, otkrila je uzrok smrada. Miševi su posudu za skupljanje vode na njegovoj stražnjoj strani pretvorili u vlastiti zahod.
Budući da se posuda nije mogla izvaditi, satima je papirnatim ručnicima upijala prljavu tekućinu, a zatim sve temeljito ribala.
„Hvala Bogu da više ne živimo pokraj šume”, zaključila je autorica, koja se u međuvremenu preselila.
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