Jedne su privržene poput pasa, druge neuhvatljive: Koja pasmina mačke najbolje odgovara vašem domu?

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Mačke su poznate po svojoj tajanstvenoj i često suzdržanoj naravi, no nisu sve jednake. Dok neke obožavaju društvo ljudi i drugih životinja, druge su izrazito samostalne, teško ih je pronaći čak i u vlastitom domu, a pojedine zahtijevaju toliko pažnje i aktivnosti da mogu predstavljati pravi izazov svojim vlasnicima.

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Kao i kod pasa, karakter mačke uvelike ovisi o pasmini. Neke će vlasnika doživljavati kao najboljeg prijatelja, dok će druge odnos svesti na povremeno druženje i očekivanje da im redovito napuni zdjelicu, piše Daily Mail.

Naravno, svaka je mačka individua pa odabir određene pasmine ne jamči točno određene osobine. Ipak, prije nego što odlučite nabaviti kućnog ljubimca, dobro je upoznati njegove prirodne instinkte, temperament i potrebe. Pritom je važno uzeti u obzir i životni prostor te mogućnost suživota s djecom i drugim životinjama.

Fatima Maktari, kemičarka školovana na Oxfordu i osnivačica tvrtke Tribal Pet Foods, ističe kako je pri odabiru mačke važno pronaći pasminu čiji karakter odgovara načinu života budućeg vlasnika. Primjerice, ako u kućanstvu već postoji pas, potrebno je odabrati mačku koja se može naviknuti na takvo okruženje.

Stručnjaci su izdvojili nekoliko pasmina koje se posebno ističu svojom neovisnošću, ali i one koje su poznate po druželjubivosti i privrženosti.

Sokoke – pravi istraživači

Sokoke je rijetka pasmina mačaka poznata po izrazito istraživačkom karakteru. Ove mačke vole istraživati okolinu pa njihovi vlasnici ponekad mogu imati dojam da su jednostavno nestale iz kuće.

Kako bi zadovoljili njihovu znatiželju i lovačke instinkte, stručnjaci preporučuju interaktivne hranilice i skrivanje manjih količina hrane na različitim mjestima u domu. Takve aktivnosti potiču ih na istraživanje i pružaju im potrebnu mentalnu stimulaciju.

Bengalska mačka – energija bez granica

Bengalske mačke izgledom podsjećaju na male leoparde, a njihov temperament jednako je upečatljiv. Riječ je o vrlo aktivnim, glasnim i neovisnim životinjama kojima život isključivo u zatvorenom prostoru može predstavljati izazov.

Veterinarka dr. Brynden upozorava da im je potrebno mnogo fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije. Ako im vlasnici ne osiguraju dovoljno igračaka, penjalica i drugih sadržaja, zabavu će pronaći same – nerijetko uništavajući namještaj i ostale stvari u domu.

Zbog zahtjevnog karaktera nisu najbolji izbor za ljude koji prvi put nabavljaju mačku. Prikladnije su za iskusnije vlasnike koji im mogu posvetiti dovoljno vremena.

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Britanska kratkodlaka mačka – mirna, ali vješta u skrivanju

Britanska kratkodlaka mačka jedna je od najpopularnijih pasmina, no poznata je i po neobičnoj navici skrivanja. Obožava pronaći najmanje i najmračnije kutke u domu, gdje može neometano spavati satima.

Vlasnici ih tako mogu pronaći iza ormara, u košari za rublje ili na drugim neočekivanim mjestima. Ponekad će se toliko dobro sakriti da će ih ukućani početi zabrinuto tražiti.

Ipak, riječ je o mačkama koje vole ljudsko društvo, uglavnom su mirne i ne zahtijevaju pretjerano kompliciranu njegu. Zbog njihova opuštenog karaktera dobar su izbor za obitelji i osobe koje prvi put nabavljaju kućnog ljubimca.

Jedini veći izazov može biti sklonost debljanju, zbog čega je važno kontrolirati prehranu i osigurati im dovoljno kretanja.

Chartreux – tihe mačke s izraženim lovačkim instinktom

Chartreux mačke poznate su po gotovo nečujnom mijaukanju, no njihova tišina ne znači da su potpuno nezahtjevne.

Imaju snažno razvijen lovački instinkt pa vlasnici mogu očekivati da će povremeno u kuću donositi neželjene „darove” iz svojih lovačkih pohoda.

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Ragdoll – nježni divovi koji obožavaju društvo

Ako tražite mačku koja voli ljude i dobro se slaže s drugim životinjama, ragdoll bi mogao biti odličan izbor. Ova pasmina poznata je po iznimno blagom i društvenom karakteru, a često se ponaša gotovo poput psa.

Ime je dobila po karakterističnoj navici opuštanja tijela kada je vlasnik podigne, zbog čega djeluje poput krpene lutke.

Ragdolli su privrženi svojim vlasnicima i uživaju u zajedničkoj igri, no njihova duga i gusta dlaka zahtijeva svakodnevno četkanje. Bez redovite njege mogu nastati čvorovi koji životinji uzrokuju nelagodu, a kasnije ih je teško ukloniti.

Maine coon – veliki prijatelji i pratitelji

Maine coon jedna je od najvećih pasmina domaćih mačaka. Mužjaci mogu težiti i do 11 kilograma, a unatoč impresivnoj veličini poznati su po blagom i druželjubivom karakteru.

Često ih opisuju kao nježne divove koji žele sudjelovati u svemu što njihovi vlasnici rade. Društveni su, razigrani i privrženi, a zbog ponašanja koje podsjeća na pse odlični su pratitelji ljudima koji žele ljubimca koji će ih stalno pratiti po kući.

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Norveška šumska mačka – samostalna, ali prijateljski raspoložena

Norveška šumska mačka dobar je izbor za one koji žele druželjubivog ljubimca, ali ne i životinju koja će neprestano tražiti pažnju. Blagog je karaktera, mirna i uglavnom se dobro slaže s djecom i drugim kućnim ljubimcima.

Ipak, riječ je o snažnoj, inteligentnoj i aktivnoj pasmini koja voli penjanje i lov. Zato joj je potrebno osigurati dovoljno prostora za kretanje i igru, a mogućnost sigurnog boravka na otvorenom dodatna je prednost.