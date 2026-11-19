"Nitko nije mogao predvidjeti kakav će biti tijek i dinamika turističkog prometa ove godine, s obzirom na događanja na Bliskom istoku i nastavak rata u Ukrajini, što je rezultiralo poremećajima na tržištu energenata i rastom troškova putovanja. Kada svemu tome pridodamo rast konkurencije i pojavu novih destinacija na Mediteranu i šire, mislim da je Hrvatska svojim rezultatima još jednom pokazala da je kvalitetna turistička destinacija koja ima svoje mjesto na svjetskoj turističkoj karti”, poručio je.