Ben Andoni
Albanija na rubu kaosa, analitičar iz Tirane: "Rama je pravi problem. Korupcija i nepotizam simboli su njegove vladavine"
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Ben Andoni, politički analitičar i novinar iz Tirane. Razgovarali su o masovnim prosvjedima u Albaniji, premijeru Ediju Rami i njegovoj "politici nepotizma i korupcije".
"Situacija nalikuje građanskom ratu, ali ovo je samo iskazivanje revolta"
"Postoji dojam da situacija nalikuje građanskom ratu", započeo je Ben Andoni, komentirajući trenutačno stanje masovnih prosvjeda u Albaniji.
"Međutim, Albanija još pamti 1997., kada je doista trajao građanski rat. Ovo nije pravi građanski rat, ne sudjeluje vojska, nema oružja. Ovo je samo prosvjed, iskazivanje revolta. Problem je u tome što ovo nije preraslo u pokret", dodao je Andoni.
Osvrnuo se na činjenicu da albanski premijer Edi Rama već mjesecima ignorira, pa čak i ismijava prosvjednike.
"Istina je da već četiri mjeseca prosvjednici na miran način prosvjeduju, a gospodin Rama ih je ignorirao, čak i ismijao. U posljednjih osam dana prosvjedi su postali izraz revolta, situacija na terenu je takva da studenti, učenici osnovnih i srednjih škola napadaju Ministarstvo obrazovanja, uništavaju trgovine, bankomate, podružnice banaka."
Ipak, Andoni napominje kako u posljednje vrijeme primjećuje pokušaj promjene naravi prosvjeda.
"Posljednja dva dana prosvjednici pokušavaju promijeniti pripovijest ovog prosvjeda, naglašavaju da cijeli sustav ispašta zbog politika gospodina Rame, traže njegovu ostavku s pozicije premijera. Žele da se nakon toga poboljšaju uvjeti u školama. To je svojevrsni paradoks; općenito gledano, neki od profesora, čak i oni koji prosvjeduju, problem su zbog kojega su studenti i učenici u ovim uvjetima", kaže.
"Nepotizam i korupcija simboli su Ramine vladavine"
Glavni problem, smatra Andoni, i dalje su albanski premijer i njegov kabinet.
"Ali pravi problem je vlada gospodina Rame, sve je izmaklo kontroli: nepotizam, korupcija, to su simboli njegove vladavine. Sve to je dovelo do ovih problema. A gospodin Rama ne promišlja o temeljnim pitanjima, samo želi pregovarati s ljudima koji ga više ne žele slušati", kaže.
Međutim, Rama nije jedini problem, nastavlja Andoni.
"Postoji još jedan problem. Čelnik oporbe, gospodin Sali Berisha, koji je također bio premijer, bio je u istoj poziciji pred prosvjednicima. On opetovano želi opoziciju ubaciti u ove prosvjede. Ovo je vrlo horizontalan prosvjed koji okuplja brojne skupine; ljude s društvenih mreža, anticioniste, studente, učenike, aktiviste. Gospodin Berisha nastoji s nekim skupinama vrlo snažno napadati establišment."
Kaže da su ljudi zbunjeni i da Albanijom vlada "poluanarhija".
"Ljudi su u ovom trenutku zapravo zbunjeni. Ne shvaćaju što se događa, jer ovo je zapravo poluanarhija.
Gospodin Rama koristi narativ iz Europe; znamo što se događa u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Grčkoj, Belgiji... On koristi taj narativ koji je, iskreno, donekle točan. Dakle, generacija Z ne voli ovaj establišment, a gospodin Rama koristi njezinu zbunjenost. Kao što sam rekao, oni bez ikakve logike uništavaju privatne tvrtke, čak nanose štetu okolišu, napravili su probleme i albanskoj infrastrukturi", dodaje.
Rama optužuje strane sile, a prosvjednici nemaju jasno vodstvo
Premijer je, kaže Andoni, u krizi posegnuo za očekivanim adutom – tvrdnjom da iza svega stoje strani utjecaji.
"Rama je rekao da ovu anarhiju stvaraju stranci, da je za sve kriva manipulacija Rusije i drugih sila. Glasnogovornica ruske vlade rekla je da oni nisu uključeni u prosvjede, gospodin Rama mora sam riješiti probleme u svojoj zemlji. Ali Rama je u malenoj 'prednosti'; naime, prosvjednici nemaju lidera, grupu koja će adresirati prave probleme i ono što žele. Oni zapravo samo traže ostavku gospodina Rame, ali nisu jasno iznijeli zahtjeve kako će se ovaj proces odigrati, a to se mora dogoditi u parlamentu", kaže Andoni.
Dodaje kako Rama danima izvodi svojevrsni performans iznoseći stolice ispred svojeg ureda, ali prosvjednici s njim ne žele razgovarati.
"Rama u parlamentu ima većinski broj zastupnika. Taj paradoks mu ide na ruku kako bi i dalje nastavio sa svojim narativom. On već dva dana odlazi pred svoj ured, tamo postavlja red stolica s naslovom: 'dijalog'. Ali nitko ne reagira na to, oni gospodina Ramu ne smatraju osobom s kojom mogu pregovarati."
"Rama računa na zamor prosvjednika"
"Gospodin Rama sada igra na sljedeću kartu: želi da prosvjedi dođu do točke zamora. Policija je uhitila puno prosvjednika, koriste silu i suzavce. Ako svaki dan prosvjedujete, nakon nekoliko dana više nećete nastaviti s istom energijom. Druga stvar, ljudi od prosvjednika traže da oforme pravi pokret za promjenu. Traže da budu jasniji u svojim zahtjevima, ali oni ne reagiraju. Misle da će se sve promijeniti ako Rama da ostavku", dodaje Andoni.
Andoni smatra da albanski premijer koristi slične narative kao Giorgia Meloni u Italiji i Emmanuel Macron u Francuskoj, europskim državama koje su također zahvaćene snažnim i masovnim građanskim prosvjedima.
"Rama koristi priču Giorgije Meloni, ona je vrlo stroga i čvrsta u Italiji, isto tako koristi politiku francuskog predsjednika. On izražava to da je njegova politika ispravna, da želi dijalog. Ali mi koji živimo u Albaniji znamo da je Rama istinski problem ovih prosvjeda. Taj čovjek je doveo do trajne korupcije, nepotizma i brojnih negativnih stvari. Edi Rama je kroz svoje politike stvorio uvjete za svoju ostavku, ali za to je potreban proces", kaže.
Kritike na račun Europske unije: "Europa se ponaša kao da se ništa ne događa"
Osvrnuo se i na predsjednicu Europske komisije, za koju smatra da je jedan od najvećih problema Europe trenutačno.
"Ursula von der Leyen, to je moje mišljenje, jedan je od razloga zašto Europa ide u ovom smjeru. To što pomaže ljudima poput Rame, to što se ponaša kao da se ništa ne događa jedan je od najvećih problema Europske unije i država poput Albanije ili Crne Gore. Ramin položaj uzdrman je u očima Europe, on je vrlo šarmantan čovjek, svojevrstan umjetnik."
Sve u svemu, Ben Andoni ne smatra da je Edi Rama čovjek koji ima karakteristike lidera potrebnog Albaniji.
"Ali ako zagrebete dublje, on nema kvalitete da bude lider zemlje kao što je Albanija. Treba nam pravi lider u ovim teškim vremenima, Rama to nije. On je pričljiv i slatkorječiv, ali nije kadar uvjeriti Albance da je dobar lider. Nema kvalitete dobrog vođe. Europa to sada vidi", zaključio je.
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