"Rama je rekao da ovu anarhiju stvaraju stranci, da je za sve kriva manipulacija Rusije i drugih sila. Glasnogovornica ruske vlade rekla je da oni nisu uključeni u prosvjede, gospodin Rama mora sam riješiti probleme u svojoj zemlji. Ali Rama je u malenoj 'prednosti'; naime, prosvjednici nemaju lidera, grupu koja će adresirati prave probleme i ono što žele. Oni zapravo samo traže ostavku gospodina Rame, ali nisu jasno iznijeli zahtjeve kako će se ovaj proces odigrati, a to se mora dogoditi u parlamentu", kaže Andoni.