NAJŽEŠĆI PROSVJEDI PROTIV RAME
FOTO, VIDEO / Tirana u plamenu: Studenti zapalili zgradu vlade i dvije banke, policija odgovorila silom
Policija je sinoć upotrijebila vodene topove protiv desetaka tisuća studenata koji prosvjeduju u glavnom gradu Albanije, Tirani, gdje se nasilni prosvjedi održavaju drugi dan zaredom.
Studenti su zapalili zgradu vlade i dvije banke te bacali kamenje na policiju tijekom prosvjeda zbog rasta troškova obrazovanja i korupcije.
Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcem kako bi rastjerala prosvjednike.
Prosvjednici su izazvali požar u zgradi Ministarstva obrazovanja, prevrtali kontejnere za smeće i razbijali izloge lokalnih trgovina i tvrtki. Zapalila se i poslovnica Raiffeisen banke u blizini Ministarstva obrazovanja, javlja britanski Guardian.
Vatreni prosvjedi u Tirani
Florion Goga/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Hooligans.cz / Facebook / Screenshot
Florion Goga/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Najnasilniji prosvjedi protiv Rame dosad
Riječ je o dosad najnasilnijim prosvjedima protiv premijera Edija Rame, koji je u svibnju prošle godine osvojio četvrti mandat, ali se suočava sa sve većim nezadovoljstvom građana i percepcijom korupcije povezane s visokim državnim dužnosnicima.
Prosvjednici su pritom odbacili i oporbene političare, smatrajući ih neprihvatljivom alternativom aktualnoj vlasti.
Nemiri su izbili nakon cijelog ljeta mirnih prosvjeda protiv Rame, potaknutih predloženim projektom izgradnje luksuznog turističkog kompleksa duž južne albanske obale, koji financira Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Studentski organizatori poručili su da prosvjeduju zbog loših uvjeta na sveučilištima, povećanja troškova obrazovanja, nedostatne financijske potpore studentima i slabih izgleda za zapošljavanje nakon završetka studija.
Val studentskih prosvjeda širi se Europom
Nemiri u Albaniji dio su šireg vala studentskog aktivizma koji je zahvatio Europu zbog problema u obrazovanju i životnih uvjeta, piše Guardian.
U Francuskoj su srednjoškolci organizirali višetjedne prosvjede i blokade škola, zahtijevajući zapošljavanje većeg broja nastavnika i poboljšanje školske infrastrukture. Smatraju da dotrajale školske zgrade i prenapučene učionice narušavaju kvalitetu obrazovanja.
Albanski mediji izvijestili su da su se današnji prosvjedi proširili i na sveučilišta u Elbasanu i Skadru. Vlada je osudila nasilje.
Uhićene 23 osobe, ozlijeđeni policajci i novinar
I prosvjedi prethodne večeri prerasli su u nasilje. Demonstranti su razbijali izloge i prevrtali kontejnere za smeće, nakon čega je policija upotrijebila suzavac kako bi ih rastjerala.
Policija je priopćila da su tijekom jučerašnjih nereda privedene 23 osobe te da je ozlijeđeno šest policajaca i jedan novinar.
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