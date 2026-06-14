Albanija ključa
Edi Rama izvrijeđao prosvjednike: Ovo je fašistički i skandalozno, ne smijemo popustiti pred ovakvim "hajvanima"
Albanski premijer Edi Rama u nedjelju je žestoko kritizirao "revoluciju plamenaca", usporedivši prosvjedni pokret s nacističkom Njemačkom, a prosvjednike je nazvao "hajvanima", pogrdnim albanskim izrazom koji približno znači "glupi kao životinje" ili "necivilizirani ljudi".
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"Ovo je fašistički, skandalozno je i mora biti zaustavljeno", rekao je Rama tijekom svog podcasta u nedjelju. "A zaustavlja se tako da ne popuštamo pred ovakvim pritiscima i pred ovakvim "hajvanima". Ovo mora biti zaustavljeno", naglasio je Rama.
Njegove izjave dolaze u trenutku kad politička kriza ulazi u svoj 14. uzastopni dan, nakon što su Albanci tijekom vikenda preplavili Tiranu u dosad najvećim prosvjedima, tražeći ostavku premijera.
Na prosvjedu u subotu, prema procjenama, okupilo se između 100.000 i 200.000 ljudi. Prosvjedi su protekli mirno, a sudjelovali su djeca, stariji građani i obitelji. Organiziran je čak i prostor u kojem su djeca mogla crtati i slikati, prenosi Politico.
U drugom tjednu trajanja prosvjed se od zahtjeva za otkazivanje luksuznog turističkog kompleksa povezanog s Jaredom Kushnerom pretvorio u jedan od najvećih protuvladinih prosvjeda u Albaniji od pada komunizma 1991. godine.
Rama je prosvjede nazvao "fašističkim duhom" koji šalje poruku da Albanija pripada Albancima, "što znači da svi drugi koji su izvan toga nisu dobrodošli, baš kao što je Njemačka bila "za Nijemce", a zatim je godinama nakon toga postala "crna ovca" Europe", rekao je.
Prosvjedi podrške "revoluciji plamenaca" trebali su se nastaviti u nedjelju u Tirani, ali i diljem svijeta. Skupovi su bili najavljeni od New Yorka i Berlina do Beča i Londona.
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