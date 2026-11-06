"PERVERZNA" BRNABIĆ
"Sve ovo rade Vučićevi ljudi, a ne Studentska lista": Novinar BIRN-a o događajima u Srbiji
Istraživački novinar BIRN-a Radmilo Marković, u Novom danu kod naše Hanan Nanić, objasnio je što se događa u slučaju srpske Alta banke i Informera i kako zapravo ljudi starog režima, a ne Studentske liste, poduzimaju sve aktualne akcije protiv istaknutih osoba iz kruga Aleksandra Vučića.
Kad je riječ o propasti Alta banke, u vlasništvu tajkuna bliskog SNS-u i Aleksandru Vučiću, Radmilo Marković je naglasio kako se "sve dogodilo vrlo brzo i na dosta čudan način".
"Dan nakon izbora stigle su informacije da se izvlači novac iz Alta banke, nakon nekoliko dana Narodna banka je banci oduzela dozvolu, a stiglo je i neobično priopćenje Tužiteljstva iz kojeg se dalo zaključiti da je vlasnik banke ulazio u trezor i iz nje izvukao 45 milijardi dinara, odnosno nešto manje od 400 milijuna eura. Sugovornici su nam rekli da naprosto nije moguće uzeti toliko novca jer za to trebaju kamioni budući da je riječ o tonama keša", istaknuo je Marković.
"Tada smo išli s tezom da možda keša nije ni bilo, a potom su kolege iz KRIK-a objavile podatke Tužiteljstva da keša nije niti bilo i da je izvučeno oko 17 milijuna eura te da tijekom godina nije ni stizalo u banku ono što je trebalo. Puno je otvorenih pitanja, prije svega, što je sve te godine radila Narodna banka, a za to nema suvislih odgovora. Noću im je oduzeta dozvola, a ujutro su četiri viceguvernera dala izjavu da nisu znali što se događa u Alta banci. To ne djeluje logično. Nije mi jasno kako mogu reći da nisu znali", kazao je Marković i dodao kako se baš sve odvija u krugu ljudi iz Vučićeva SNS-a.
Pola milijarde eura keša, a nelikvidni
Dodao je kako nije jasno kako je uopće dozvoljeno da vlasnik mjenjačnica kupi banku, kako je veliki broj institucija, javnih tvrtki i lokalnih samouprava odlučio baš u toj nekad maloj banci držati depozite.
"Tko je to naredio? Kako su svi prepoznali da trebaju ući u tu malu banku držati depozite. Pitanje je i što je uopće točno od brojki koje se vrte oko Alta banke. Pola milijarde eura imali u kešu i nikome to nije bilo sumnjivo. Tijekom 2026. imali su problema s likvidnošću, ali kako je to moguće kako s tolikim kešom", upozorio je Marković.
Studentska lista nije još preuzela vlast
O kritikama na račun Studentske liste da se ponašaju kao pučisti, Marković je rekao kako je riječ o ostatku propagande bivšeg režima te da sve što se sad poduzima nema veze sa Studentskom listom nego to rade ljudi koji su bili i ostali dio Vučićeva režima.
"Nova vlast još i nije vlast, nije formirana Skupština, vlada... Sve što se sad radi oko Alta banke i Informera i ta hapšenja brojna, to sve rade ljudi Vučićeva sistema. A te priče o pučistima iz SL-a odjek su stare propagande. Sve se ovo događa s istim ljudima, nitko nije smijenjen, nema prinudnih uoprava, svi su oni bili u sistemu u prije izbora", istaknuo je.
Brnabić o slobodi medija? "Perverzno!"
Komentirajući sudjelovanje predsjednice Skupštine i v.d. predsjednice Srbije Ane Brnabić na prosvjedu za "zaštitu" Informera i njezine tvrdnje kako su uvijek štitili slobodu medija, Marković je naglasio kako je to "perverzno".
"Informer radi godinama što ne smije – godinama nije smio ni postojati jer niti nisu medij nego propagandno glasilo koje je služilo progonu protivnika režima. Sve je ovo još jedan jeftin spin, nitko ih ne ukida niti zabranjuje, još im nije oduzeta dozvola. A to da Brnabić kaže da su bili za slobodu medija je perverzno jer jedna od osnovnih stvari koje je Vučić radio od 2012. je gušenje medija, njihova pasivizacija i da se posve promijeni struktura medija. Mediji su bili Vučićeva propagandna mašinerija. Postojali su otoci koji su omogućavali da se zna istina, ali i njih se gušilo. Ljudi su maltretirani i psihološki i financijski", istaknuo je Marković.
"Sad se ljudi Vučićeva režima predstavljaju kao progonjeni, a nikome se ništa nije dogodilo niti se događa. Studentska lista je poručila da neće ništa raditi nezakonito. Sve ovo rade ljudi sistema, a SL ništa nije učinio da da bi uvodio revolucionarnu pravdu niti imaju sad instrumente vlasti u svojim rukama", zaključio je istraživač BIRN-a.