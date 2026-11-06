"Sve ovo rade Vučićevi ljudi, a ne Studentska lista": Novinar BIRN-a o događajima u Srbiji

"Tada smo išli s tezom da možda keša nije ni bilo, a potom su kolege iz KRIK-a objavile podatke Tužiteljstva da keša nije niti bilo i da je izvučeno oko 17 milijuna eura te da tijekom godina nije ni stizalo u banku ono što je trebalo. Puno je otvorenih pitanja, prije svega, što je sve te godine radila Narodna banka, a za to nema suvislih odgovora. Noću im je oduzeta dozvola, a ujutro su četiri viceguvernera dala izjavu da nisu znali što se događa u Alta banci. To ne djeluje logično. Nije mi jasno kako mogu reći da nisu znali", kazao je Marković i dodao kako se baš sve odvija u krugu ljudi iz Vučićeva SNS-a.