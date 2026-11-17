Direktor AAFS-a u BiH Amer Bekan potvrdio je Bloombergu da su razgovori s EXIM-om zaustavljeni, ali tvrdi da to ne ugrožava realizaciju projekta. Po njegovim riječima, tvrtka je osigurala do 450 milijuna eura i pregovara s drugim ulagačima, a očekuje se i potpisivanje ugovora s Vladom Federacije BiH.