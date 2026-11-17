"ne ugrožava realizaciju"
Bloomberg: Amerikanci ne žele dati novac za strateški plinovod Hrvatske i BiH
Financijska podrška dvije američke državne financijske institucije za Južnu interkonekciju, projekt plinskog povezivanja BiH i Hrvatske, a koje su ranije predstavljane kao ključni investitori, zasad nije osigurana, objavio je Bloomberg, dok iz tvrtke AAFS Infrastructure and Energy kažu da su za njegovu realizaciju osigurali 450 milijuna eura.
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Glasnogovornik Izvozno-uvozne banke SAD-a (EXIM) izjavio je za Bloomberg da ta institucija nije odobrila niti preuzela obvezu financiranja kompanije AAFS. "U ovom trenutku nismo odobrili niti se obvezali na bilo kakvo financiranje te kompanije“, navedeno je u odgovoru EXIM-a na upit Bloomberga.
Istodobno, projekt ne napreduje ni u drugoj američkoj državnoj financijskoj instituciji, Američkoj korporaciji za međunarodno razvojno financiranje (DFC), prema riječima osobe upoznate sa situacijom na koju se poziva Bloomberg.
Direktor AAFS-a u BiH Amer Bekan potvrdio je Bloombergu da su razgovori s EXIM-om zaustavljeni, ali tvrdi da to ne ugrožava realizaciju projekta. Po njegovim riječima, tvrtka je osigurala do 450 milijuna eura i pregovara s drugim ulagačima, a očekuje se i potpisivanje ugovora s Vladom Federacije BiH.
Čelni ljudi AAFS-a ranije su te američke financijske institucije isticali kao važan dio planirane financijske konstrukcije svojih investicija u BiH. Jedan od čelnika tvrtke Joseph Flynn, koji je i brat bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, u intervjuu za Federalnu televiziju proljetos je govorio o potpori američkih banaka i pristupu financijskim institucijama poput DFC-a. I predstavnici tvrtke ranije su u javnim nastupima spominjali EXIM kao potencijalni izvor financiranja.
Uz Flynna, tvrtku AAFS vode Jesse Binnall, bivši odvjetnik Donalda Trumpa. AAFS je ranije najavljivao investicijski paket vrijedan više milijardi dolara, koji osim Južne interkonekcije uključuje i druge energetske te infrastrukturne projekte u BiH poput cestogradnje, uzimanja pod koncesiju dvije zračne luke u Sarajevu i Mostaru te izgradnje velikog podatkovnog centra u gradu na Neretvi.
Južna interkonekcija podrazumijeva izgradnju plinovoda kojim bi Bosna i Hercegovina bila povezana s hrvatskim plinskim sustavom, LNG terminalom na otoku Krku, preko kojeg se na europsko tržište doprema ukapljeni prirodni plin, uključujući i američki LNG.
Projekt ima snažnu potporu američke administracije. Američki ministar energetike Chris Wright podupro ga je u okviru inicijative "Peace Pipeline" usmjerene na jačanje energetskih veza i povećanje plasmana američkih energenata na europsko tržište. Sporazum o plinskoj interkonekciji Bosne i Hercegovine i Hrvatske o tome u Dubrovniku su proljetos potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto uz nazočnost američkog ministra Wrighta.
Za Bosnu i Hercegovinu je projekt Južne interkonekcije od strateške važnosti jer bi omogućio diverzifikaciju izvora opskrbe plinom, smanjio ovisnost o ruskom plinu i osigurao alternativni pravac opskrbe u trenutku kada Europska unija ukida dopremu ruskog plina.
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