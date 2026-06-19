AMERIČKA KOMPANIJA AAFS
Tvrtka Trumpu bliskih ljudi dobila koncesiju za Zračnu luku Mostar, izabrana je i za plinsko povezivanje RH i BiH
Gradsko vijeće Mostara podržalo je u petak pokretanje postupka dodjele koncesije nad Zračnom lukom Mostar američkoj kompaniji AAFS, koja je već odabrana i za projekt plinskog povezivanja Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Oglas
Odluka je donesena na sjednici Gradskog vijeća Mostara na kojoj su sudjelovali hrvatski vijećnici, dok su je bošnjačke kolege bojkotirale. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je kako koncesija ne znači prijenos vlasništva nego isključivo pravo upravljanja.
“Koncesijom se ne stječe pravo vlasništva nego samo pravo upravljanja”, rekao je Kordić.
Direktor Zračne luke Mostar Marko Đuzel izjavio je da je za razvoj zračne luke potrebno značajno ulaganje, koje postojeći model ne može osigurati. “Treba vidjeti kako se to radi u regiji”, rekao je Đuzel.
Većinski vlasnik Zračne luke Mostar je Grad Mostar s 88 posto udjela, a Zračna luka Zagreb suvlasnik je 12 posto.
Trumpovi ljudi
Američka kompanija AAFS Energy and Infrastructure, kojoj su na čelu ljudi bliski administraciji Donalda Trumpa, dostavila je ranije samoinicijativno ponudu za koncesiju nad Zračnom lukom Mostar.
Njome se traži koncesija na 30 godina nad tom zračnom lukom te najavljuju investicije između 55 i 75 milijuna eura u izgradnju novog putničkog terminala, proširenje i modernizaciju uzletno-sletne piste, razvoj cargo i logističkog centra.
Tu su kompaniju vlasti u Federaciji BiH ranije odabrale za plinsko povezivanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz projekt Južne interkonekcije.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas